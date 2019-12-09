Kıbrısın ilk fantastik sinema filmi geliyor!

Kemal B. Caymaz’ın yazıp resimlediği, ülkemizin, İlk fantastik roman serisi SAFİR’in sinema filmi serüveni için çalışmalara başlandı. Ana Yapımcılığını Ümit Balkanlı ve Böcek Yapım’ın üsleneceği Kıbrıs’ın İlk Fantastik Sinema filmi’nin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak’ın oturması planlanıyor. Üç film olarak tasarlanan seride Prens Safir’e yaratıcısı Kemal B. Caymaz hayat verecek. Serinin ana kahramanı Seçkin Saral’ı ise Mucize Doktor isimli diziyle son zamanlarda gündemde olan oyuncu Taner Ölmez’in oynaması planlanıyor.Hem Kıbrıs’tan hem de Türkiye’den birbirinden değerli oyuncuların yer alacağı yapımda yazarın özellikle üzerinde durduğu diğer isimler ise şöyle: Mert Fırat (Berk Saral), Ebru Özkan (Bahar Saral), Mehmet Günsur (Prens Okalper), Hazar Ergüçlü (Ela Akçal), Deniz Balkanlı (Mine Şonya), Hatice Tezcan (Kraliçe Laverna), İzel Seylani (Hematit), Mustafa Denizkan (Ayaz Taşer), Ruhsan Ankay (Duru Boran), Ömersan Yemişçioğlu (Bora Güngör), Alp İlkman (Mert Bayraktar), Tess Sahara Çetin (Sahra),Pınar İnandım (Derin Zade), Yıltan Kahraman (Azazel) ve Erdoğan Kavaz (Burak-Ametist)….Çekimlerin gelecek yıl Kıbrıs’ta başlayacağı SAFİR görsel efektleriyle de izleyiciye görsel bir şölen yaşatacak. Avrupa pazarında da yer alacak yapımda Kıbrıs’ın gözde kalesi St. Hilarion Kalesi “Çobanyıldızı Krallığı” olarak tekrardan yükselecek ve Kuzey Kıbrıs’ın tanınmasına büyük katkı sağlayacak…