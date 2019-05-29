Kıbrıs’ın fethi belgelerle sergide

“Osmanlı Belgeleri Işığında Kıbrıs” temalı sergi, Büyükelçi Başçeri tarafından YDÜ’de açıldı. Prof. Dr. Özkul, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç müzelerini de hayata geçireceklerini açıkladı

Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen “Osmanlı Belgeleri Işığında Kıbrıs” temalı sergi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda yer alan ve Osmanlı idaresinde Kıbrıs adası ile ilgili çeşitli konulardaki 100 belgeyi içeren serginin açılışına çok sayıda katıldı.

Serginin açılışında Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, bir konuşma yaparak Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’nin kuruluş amacı ve öneminden bahsetti.

“Osmanlı Belgeleri Işığında Kıbrıs” temalı sergide, Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs adasında kurduğu düzenin fetihten başlayarak 120 belge ışığında anlatıldığını aktaran Prof. Dr. Özkul, sergilenecek olan belgelerin 2020 yılında kapılarını ziyaretçilere açacak olan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi envanterine kaydedilerek sergilenmeye devam edeceğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak kültür varlıklarının tanıtılması, eserlerin korunması ve sağlıklı şekilde gelecek kuşaklara aktarılabilmesi konusunda bilinçli bir kamuoyu oluşturulmasının en önemli hedeflerinden birisi oluşturduğunu dile getiren Prof. Dr. Özkul, serginin önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Özkul şunları dile getirdi:

“Kıbrıs’taki Osmanlı Devleti hakimiyetini gösteren Osmanlı Belgeleri ile ilgili sergilerimizi günümüzden 15 yıl önce açmaya başlamıştık. Bugün bu sergilerimize bir yenisini ekliyoruz. Sergilenecek olan en eski belge Osmanlı Devleti askerlerinin adaya ayak bastığı 3 Temmuz 1570 tarihine, en yeni belge ise 20 Kasım 1926 tarihine ait Lozan Barış antlaşması sonrasında adadan anavatana göç eden Kıbrıslı Türkler ile ilgilidir. Sergide eğitimden vakıflara, nüfustan ticarete Osmanlı Devleti idaresinde adada olup biten her şey fermanlar, beratlar, emr-i şerifler ve hükümler aracılığıyla anlatılıyor. Ayrıca sergide Kıbrıs’la ilgili içlerinde minyatürler, gravürler ve haritalar olan çeşitli görsel malzemeler kullanıldı.”

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Yakın Doğu Ailesi olarak bilime verdikleri önem kadar sanata ve müzeciliğe de önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, bilim, teknoloji ve sanatı birleştiren Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi yanında Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç müzelerini de hayata geçireceklerini kaydetti.

Açılış konuşmasının ardından sergi kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Fermanlar, beratlar, emr-i şerifler ile hükümler, haritalar ve minyatürlerin yer aldığı Osmanlı Belgeleri Işığında Kıbrıs Sergisi, 15 Haziran 2019 tarihine kadar 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.