Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin yeni kitabı çıktı

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliğinin Yeni Kitabı “İngiliz İdaresinden Günümüze Kıbrıs Eğitim Tarihinden İzler” bu hafta başında çıktı. Ali Efdal Özkul’un editörlüğünde, birçok akademisyenin katkı koyduğu eser; Kıbrıs eğitim tarihinde bir boşluğu dolduracak. Türkçe ve İngilizce yayımlanan kitap 440 sayfadan oluşuyor. Fotoğraflara desteklenen eser Birliğin 31. Yayını.

Toplumsal Belleğin Aynası Eğitimimiz ve Bunun Tarihsel İzleri

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, 1982 yılında kurulduğu günden bugüne; ülkenin kültürünü, edebiyatını, tarihini yaşatmak, geliştirmek, gençlere tanıtmak için “Biz de bu topraklarda yazınımızla varız” diyerek, bugünlere gelmiştir.

1982 yılında kültür-sanat alanında uğraş veren bir avuç insanın kurduğu Birliğimiz, o günlerde bazı yöneticilerin “Kıbrıs Türk Edebiyatı var mı?” sözlerine karşılık “Evet vardır” diyerek, mücadelelerini sürdürmüşler ve bugünün temel taşlarını oluşturmuşlardır.

1980’li yıllarda telif hakkını bile bilmeyen, sanatçıya hakkını vermeyen bir ortamda, logosu için yarışma yapmış ve yarışmayı kazanan Emin Çizenel’e telif hakkı olan parasını, emeğine karşılık ödemiştir.

Kıbrıs’ta ülkenin insanlarına; eşit, şerefli, kendi değerlerinden, geçmişinden utanmayan bir halk olduğunu anımsatmak için sürekli paneller, sempozyumlar, şiir geceleri düzenleyip, insanların ruhunu hep canlı tutmaya çalışmıştır. 2016 yılında ise başladığı “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” ile de yazınımıza-kültürümüze emek veren çok değerli insanları ödüllendirmeye başlamış ve bu ülkede unutulan “Vefa” kültürünü tekrardan topluma, yönetenlere anımsatmıştır.

2003 yılında kapılar açılır açılmaz; iki toplumlu öykü günleri düzenlenmesi için öncü olmuş, bu ülkede barışın önemli bir olgu olduğunun unutulmaması gerektiğini anımsatmıştır ve ilk defa Türkçe, Rumca, İngilizce yayımlar yaparak tüm Kıbrıslılara kültürle ulaşmaya çalışmıştır. Hiçbir birlik yazarına kitap basmazken Birliğimiz; ilk Kıbrıs ağzı sözlüğünü, ilk İngilizce, Yunanca, Almanca eserlerini bu topluma kazandırmıştır.

Güney’de unutulan değerlerimizi her hafta bıkıp usanmadan beş yıl boyunca derleyip, kayıt altına alarak üç ciltlik “İzler Silinmeden” belgeselini kitap-cd olarak çıkarmıştır ve Güney Kıbrıs’tan Kuzeye göç eden Türklerin çadırdan çıkıp, Kuzey’e göç etmediğini gözler önüne sermiştir. Bu insanlarımızın yıllar önce hep içlerinde yaşattığı, özlem duyduğu; evini, barkını, toprağını, değerlerini tüm herkese göstermiştir.

Bugün elinizde tutuğunuz bu eserin sahibi dostum , araştırmacı- akademisyen Ali Efdal Özkul’u, 25 yıldır tanımaktayım, birlikte aynı üniversitede bir çatıda çalıştık ve çalışıyoruz, birçok sempozyuma gittik, sohbetlerimizde hep konu yazınımız, tarihimiz, kültürümüz ve onun için neler yapabiliriz olmuştur. Ali Efdal, sürekli , üreten, üretmek için gailesi olan ve genç akademisyenler yetiştiren bir insandır.

Elinizdeki bu değerli araştırma kitabı; toplumda yaşanan; sosyal, kültürel, eğitimsel ve tarihsel olayı birçok akademisyen dostu ile birlikte yazdıkları, bilimsel ve tarihsel zemin gerçeği doğrultusunda akademik bir gözle kaleme aldıkları bu yazılar, bu konuda bir boşluğu da dolduracaktır. Kitaba katkı koyan tüm yazarlara çok teşekkür ederiz. Beğeneceğinizi umduğumuz “Toplumsal bellek” niteliğinde kitabı sizlere ulaştırırken, diğer kitaplarda buluşma ümidiyle.

Edebiyatına ve tarihine sahip çıkmayan toplumların belleği de olamaz.

Kitaptaki konu başlıkları:

1-Gülcan Faika Ülvay & Ali Efdal Özkul;Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Okutulan Kıbrıs Tarihi Ders Kitaplarındaki “Tarih Öncesi Çağlar” Ünitelerinin İçerik Analizi

2-Gülcan Faika Ülvay & Ali Efdal Özkul; Museum Education's Contribution To Multicultural Education (Müze Eğitiminin Çokkültürlü Eğitime Katkısı)

3-Ali Efdal Özkul, Mete Özsezer & Hüseyin Tufan; Kıbrıs Eğitim Tarihinde Önemli Bir Müfettiş İbrahim Hakkı

4-Ali Efdal Özkul, Hüseyin Tufan & Mete Özsezer; Osmanlı Dönemi’nden İngiliz İdaresine Kıbrıs Türk Temel Eğitimi’nin Modernleşmesi Ve Toplumsallaşması

5-Ali Efdal Özkul & Mete Özsezer; Kıbrıs Türk Eğitim Tarihinde Shakespeare Okulu Ve Nejmi Sagıp Bodamyalızade

6-Ali Efdal Özkul, Yurdagül Akcansoy & Gülcan Faika Ülvay; Viktorya İslâm İnas Sanayi Mektebi Ve Kıbrıs Türk Kadınının Yaşamındaki Rolü

7-Ali Efdal Özkul, Mete Özsezer & Hüseyin Tufan; İngiliz İdaresinde St. Barnabas Görme Engelliler Okulu Ve Kıbrıslı Türkler (In The British Administration St. Barnabas School For The Blind And Turkish Cypriots.)

8-Mete Özsezer, Hüseyin Tufan & Ali Efdal Özkul; Historical Development Of The School For Deaf Children Which Was Opened İn Cyprus Under The British Administration (Kıbrıs İşitme Engelliler Okulunun Tarihsel Gelişimi)

9-Ali Efdal Özkul, Hüseyin Tufan & Mete Özsezer Analysis Of Candidate Teachers’ Opinions Of History Course Books Printed After 2009 (2009 Sonrası Basılan Orta Öğretim Tarih Ders Kitaplarının Öğretmen Adayları Tarafından İncelenmesi)

10-Hasan Topal, Ali Efdal Özkul, Gökmen Dağlı Evaluation Of Health Practices In Primary Education İn Cyprus In The Historical Process. (Tarihsel Süreçte Kıbrıs’ta İlköğretimde Sağlık Uygulamalarının Değerlendirilmesi)

11-Gülcan Faika Ülvay & Ali Efdal Özkul; Adaptation Of The Social-Emotıonal Learning Competencies Scale Into Turkish: A Validityand Reliability Study (Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması)

12-Ali Efdal Ozkul, Gülcan Faika Ülvay, Necla Göktan, & Ezgi Ulu; Evaluation Of Preschool Teacher Candidates’ Attitudes Towards History Teaching.

13-İçim Özmatyatlı-Ali Efdal Özkul; 20th Century British Colonialism In Cyprus Through Education

14-Ali Efdal Özkul,Yeliz Akıntuğ , Seçil Besim; Savaşların Toplumlar Üzerindeki Siyasi, Sosyal Ve Psikolojik Etkileri Konusunda Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi 1974 Kıbrıs Savaşı Örneği (The Assessment Of Political Social And Psychological Effects Of Wars On Society With Students' Views 1974 Sampling)

15-Ayten Koruroğlu & Ali Efdal Özkul; An Evaluation Of Local And Oral History Of Cyprus Teaching On The Basis Of Postmodern Education: Student And Teacher Opinions.

16-Gülçin Keleşzade, Ali Efdal Özkul & Ahmet Güneyli Teknoloji Destekli Barış Eğitimini Temel Alan Bir Tarih Öğretim Tasarımının Etkililiği: Kıbrıs Tarihi Örneği (The Effectiveness Of Technology-Assisted History Teaching Based On Peace Training: The Case Of History Of Cyprus)

17-Gülçin Keleszade, Ahmet Güneyli & Ali Efdal Özkul; Sosyal Yapılandırmacı Öğrenmeyi ve Tarihsel Düşünme Becerilerini Geliştirmeyi Temel Alan Tarih Öğretiminin Etkililiği(Effectiveness of History Teaching Based On Social Constructivist Learning And Development Of Historical Thinking Skills)