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Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği genel kurulu yapıldı

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Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği genel kurulu yapıldı
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Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin 12. Genel Kurulu gerçekleştirildi.

25 Aralık Salı günü Turgay Akalın'ın Divan Başkanlığı'nda Lefkoşa’da Saçaklı Ev’de gerçekleştirilen 12. Genel Kurul Başkan Şevket Öznur’un açılış konuşmasıyla başladı. Divan oluşumunun gerçekleşmesi sonrasında denetleme kurulu raporunun okunması ve faaliyet ve Mali Raporların okunması ve aklanması sonrasında yeni yönetim oluşturuldu.

Birliğin Başkanlığı'na yeniden seçilen Doç Dr. Şevket Öznur'un ardından yönetim kurulu ve organlarda şu isimler görev aldı:

Ejdan Sadrazam (Genel Sekreter ve Dış İlişkiler Sorumlusu)

Eralp Adanır (Basın-Yayın Sorumlusu)

Altay Burağan (Mali İşler ve Üye Sorumlusu)

Turgay Akalın (Faal Üye)

Prof. Dr. Esra Karabacak (Faal Üye)

Erdoğan Saracoğlu (Yedek Üye)

Denetleme Kurulu:

Aslı Piro (Başkan)

Akın Sarıkaya (Üye)

Özben Aksoy (Üye)

İkbal Öksüzoğlu (Yedek Üye)

TOPLUMSAL VE ÜLKESEL BARIŞA ANCAK EDEBİYATLA VE KÜLTÜRLE ULAŞABİLİRİZ

Birlik Başkanı Doç Dr. Şevket Öznur genel kurul sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Kültürel erozyonun hızla devam ettiği bu dönemde, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği olarak ; kültürümüze,yazınımıza sahip çıkıp genç kuşaklara ve toplumumuza edebiyatımızı sevdirmek, tanıtmak ,okutmak, yazın sanatçılarımızın eserlerini yayımlamak önde gelen görevlerimizdir. Toplumsal ve ülkesel barışa ancak edebiyatla ve kültürle ulaşabileceğimiz için, bu alanda Birlik olarak çok çalışmak, üretmek en büyük gayemizdir.”

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