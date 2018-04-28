Kıbrıs Türk şiiri duayenlerinden Balman hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk şiirinin ilk kadın şairlerinden Urkiye Mine Balman bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Balman, yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda merhum kocası emekli eğitim müfettişi Hüseyin Cahit Balman'ın yanında toprağa verilecek.

Kıbrıs Türk edebiyat dünyasının önemli isimlerinden, şair, yazar ve öğretmen Urkiye Mine Balman bu sabah hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızdır olan ve özel bir hastanede tedavi gören Balman, bu sabah hayata gözlerini yumdu. Balman, yarın öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’na, eşi Emekli Eğitim Müfettişi Hüseyin Cahit Balman’ın yanına defnedilecek. Urkiye Mine Balman kimdi? 1946 yılında Kıbrıs Türk öğretmen kolejinden mezun olan Balman, adada çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı.

Urkiye Mine Balman kimdir?

Çağdaş Kıbrıs Türk şiirine katkı yapan isimlerden biri oldu. Adada Çağdaş ve Yeşilada, Türkiye'de ise Yedigün ve Türk Dili gibi dergilerde etkin oldu. ‘Yurduma Giden Yollar’ adlı bir şiir kitabı bulunan Balman, Kıbrıs yaşamına dair içerikler kaleme alsa bile bu kitap onun düşünsel olarak Türkiye'den ayrılamamasına bir örnek olarak görüldü. Genel olarak serbest türde şiirler kaleme alan Balman, 2017 Ali Nesim Edebiyat Ödülleri'nde Öncü Şair Ödülü'ne layık görülmüştü.