“Kıbrıs Türk Millî Mücadele” fotoğraf yarışması ödül kazananları belirlendi

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi tarafından düzenlenen “Kıbrıs Türk Millî Mücadele” temalı fotoğraf yarışmasında Seçici Kurul tarafından ödül kazananlar ile sergilenecek olan 190 fotoğraf belirlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, tarafından organize edilen “Kıbrıs Türk Millî Mücadele” konulu fotoğraf yarışmasında ödül kazananlarla, sergilenecek fotoğraflar seçici kurul tarafından belirlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ödül kazanan fotoğraflarla, yarışmada sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların yer alacağı “Kıbrıs Türk Milli Mücadele” adlı fotoğraf sergisi, 5 Mart 2019 Salı günü İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda sergilenecek. Ödül kazanan fotoğraflar, sergi açılışı sırasında açıklanacak. Ödül kazanamayıp sergileme hakkı kazanan fotoğrafların sahiplerine de katılım belgesi verilecek. Eski fotoğraflar kategorisinde ise fotoğrafları Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesine kabul edilecek katılımcılara onur belgesi verilecek.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ VERİLECEK

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulunun belirlediği seçici kurul tarafından değerlendirilen fotoğraflarda dereceye giren 1'inciye 3.000 TL, 2'inciye 2.000 TL ve 3'üncüye 1.000 TL para ödülü ile bir kişiye jüri özel ödülü verilecek. Yine seçici kurul tarafından belirlenen yarışmacılar arasından 3 kişiye de mansiyon ödülleri takdim edilecek. Ödül kazanan eserler sergi açılışı sırasında açıklanacak.

YÜZLERCE FOTOĞRAF BAŞVURUSU YAPILDI

“Kıbrıs Türk Millî Mücadele” konulu fotoğraf yarışmasının ödüllü olan yeni çekilen bölümüne yüzlerce fotoğraf başvurusu yapıldı. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kıbrıs Türk Millî Mücadele teması ile ilişkilendirilen 95 eser sergilenmeye hak kazandı. İki kategoride gerçekleştirilecek olan “Kıbrıs Türk Millî Mücadele” konulu fotoğraf yarışması sergisinin birinci kategorisi millî mücadele yılları sırasında çekilmiş 95 fotoğraftan, ikinci kategorisi ise millî mücadelenin yaşandığı yerlerden yeni çekilen 95 fotoğraftan oluşuyor. Sergide yerli ve yabancı 50 fotoğraf sanatçısının sergilenecek olan 190 fotoğraflarının arasında eski mevziler, hendekler, tüneller, sığınaklar, tarihi yerler, eski binalar, sokaklar, millî mücadele yıllarında kullanılan araç ve gereçlerden çekilmiş fotoğraflar bulunuyor.

FOTOĞRAFLAR SEÇİCİ BEŞ KİŞİLİK KURUL TARAFINDAN BELİRLENDİ

“Kıbrıs Türk Millî Mücadele” konulu fotoğraf yarışması seçici kurulunda yer alan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Fotoğraf Sanatçısı ve Grafiker Hikmet Uluçam, FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Fotoğraf Sanatçısı Gazi Yüksel ile Çizer ve Fotoğraf Sanatçısı Musa Kayra'dan oluşan seçici kurul 5 Mart 2019 Salı günü açılacak olan sergide sergilenecek olan fotoğrafları belirledi.

GEÇMİŞ İLE GELECEK ARASINDA BİR KÖPRÜ KURULACAK

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda yıllarca verdiği yaşam mücadelesinin anlatıldığı fotoğrafların gelecek nesiller için bir ışık, bir anahtar olacağını belirtti. Ayrıca sergide sergilenecek olan birbirinden değerli fotoğrafların geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi göreceğini ve bunu 2020 yılında ziyaretçilerine kapılarını açacak olan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi aracılığıyla gelecek nesillere aktarılacağını söyledi.