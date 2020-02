Kıbrıs Türk halkının neleri başarabildiği dünyaya gösterildi

Altı Rus ve üç Özbekisanlı sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı iki ayrı karma sergi, UBP Milletvekili Çaluda tarafından YDÜ’de açıldı. Çaluda, önceki akşam tanıtılan Günsel marka aracın kısa zamanda dünyanın her köşesinde yer alacağını vurguladı

Özbekisanlı sanatçılar İbragim Valikhodjaev, Bakhtiyor Umarov ve Yokub Baknazarov ile Rusya sanatçıları Aleksandra Kokacheva, Alla Roi, Tatiana Chervatiuk, Daria Nevedrova, Talgat Dosmanov ile Luo Xi tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için toplam 68 eserden oluşan iki ayrı karma sergi, UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “YDÜ olarak, her zaman sanatın bir ilham kaynağı olduğunu hatırlatacak ve sanatla insanları buluşturacak imkânlar yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Şanlıdağ şöyle konuştu:

“YDÜ kampüsü içerisinde yer alan 7 müzede her geçen gün yeni bir materyal eklenmekte ve müzelerimizdeki materyallerin sayısı şu an itibariyle 100 bini aşmış durumdadır. Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin düzenlediği çalıştaylar sonucunda üniversitemizdeki sergi salonlarında açılan sergilerin sayısı 275 oldu. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde ki eserlerin sayısı ise 21 bine ulaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli ve Milli elektrikli otomobili olan Günsel’in sanata ve kültüre yaptığı katkının bir ürünü olan Günsel Sanat Müzesi de yakın zamanda sanata gönül verenlerle buluşacaktır. Toplumun bütünlüğüne önem veren Günsel ailesi, kurulan müze ile Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık edecektir. Sanatı seven bir gelecek kuşak yetiştirmek amacıyla açılacak olan müzede Kıbrıs ve Türk Dünyasının ödüllü sanatçılarına ait birbirinden değerli 700 eser sergilenecektir.”

Özbekistanlı sanatçı Bakhtiyor Umarov ise; “Sayın Dr. Suat Günsel'e davet ettiği ve bölgesel bazda değil küresel çapta bu benzersiz ve muhteşem olan projenin bir parçası olma ve izlerimizi bırakma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Rusya sanatçıları adına konuşan Talgat Dosmanov da; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin bir parçası olmaktan ve eserlerimizin bu müzede yer alacak olmasından dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. Her sanatçı için eserlerinin müzede yer alması bir hayaldir. Sn. Dr. Suat Günsel, hayallerimizi gerçekleştirdiğiniz için sonsuz minnettarız” diye konuştu.

Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda ise, çok önemli bir akşamın ertesi gününü yaşamakta olduklarını, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in isminin de verilmiş olduğu “Günsel” Marka elektrikli aracının tanıtımına şahitlik ettiklerini bundan ötürü onur ve gurur duyduklarının altını çizerek; “Suat Hocamızı yürekten kutlamak istiyorum” dedi.

Çaluda şöyle konuştu:

“Dün akşamki (önceki akşam) tanıtımın amacı aslında aracın markasını tanıtmaktan ziyade esas hedef ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, Ana Vatan Türkiye dışında hiçbir ülkenin tanımadığı bu dönemde Kıbrıs Türk halkının neleri başarabildiğini tüm dünyaya göstermektir. Bu nedenden dolayı cesaretli davranışından ötürü Suat Hocamızı şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına tekrardan tebrik etmek istiyorum. Çok kısa zaman içerisinde dünyanın her bir köşesinde Günsel Marka aracın yer alacağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin markası adı altında pazar bulacağına hiç şüphem yoktur. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin en önemli temsiliyeti haline geleceğine inanmaktayım.

Ayrıca; TDÜ Bilim, sağlık ve Sanat Merkezi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini dünyaya en iyi şekilde tanıttığına hep birlikte şahitlik etmekteyiz. Türki Cumhuriyetlerinden ülkemize gelen sanatçıların, ülkemizin misafirperverliğinden, doğasından yeşilinden, örf ve adetlerinden etkilenerek sergilemiş oldukları eserleri biraz sonra hep birlikte görmüş olacağız. İnanıyorum ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanatı daha da ileri bir noktaya taşınacaktır.”

Daha sonra sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler 28 Şubat 2020 gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.