‘Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi’ kitabı tanıtıldı

‘Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi’ kitabı tanıtım etkinliği Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Oval Stüdyoda gerçekleştirildi

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Kıbrıs Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı işbirliğinde yürütülen Kıbrıs Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma projesi çevresinde hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık ve beş cilt halindeki ‘Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi’ kitabı tanıtım etkinliği Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Oval Stüdyoda gerçekleştirildi. Düzenlenen tanıtım etkinliğine Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve birçok davetli katıldı.

Projenin yürütücülüğünü üstlenen İsmail Bozkurt ile Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın yayına hazırladığı, proje araştırma görevlisi Nihal Solak’ın da editör yardımcılığı yaptığı çalışma, içerik bakımından Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın 1571-2007 yıllarını kapsayan 446 yılın envanteri niteliğini taşıyor. Şiir roman, öykü, tiyatro, anlatı, anı, gezi ve deneme türleri esas alınarak hazırlanan eserde 500’ü aşkın Kıbrıslı Türk yazar ve şairin kitapları değerlendirildi.

KIBATEK Vakfı Başkanı İsmail Bozkurt ise etkinlikte yaptığı konuşmasına kültürel envanterin önemine işaret ederek başladı.

“Ansiklopedi, toplum hafızasının kayda geçmesi demektir. Biz bunu yapamadık” diyen Bozkurt geçmiş yıllarda bu yönde yaptığı çalışmaların sonuçlandırılamadığını dile getirdi.

Bu kitabın temellerini yaklaşık 5 yıl önce Harid Fedai, Ali Nesim ve Oğuz Karakartal’la birlikte attıklarını dile getiren Bozkurt Fedai ve Nesim’in vefatlarıyla sürecin yavaşladığını anlattı.

4 bin sayfadan oluşan kitabın ansiklopedi özelliğinde olduğuna işaret eden Bozkurt kitabı hazırlarken 1571-2017 yılları arasında basılmış neredeyse tüm kitaplara ulaştıklarını ifade etti.

rojenin yürütücülerinden Oğuz Karakartal da törende yaptığı konuşmada bu projenin, Kıbrıslı Türklerin çok zor şartlarda dahi kültürel üretime devam ettiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Karakartal kitabın Kıbrıs Türkünün edebi üretiminin varlığı adına önemli bir belge olduğunu vurguladı.

Karakartal konuşmasında bu çalışmanın Kıbrıs Türk edebiyatının Türkiye’deki edebiyatla olan paralelliği de ortaya koyduğunu ifade etti.

KISBÜ Rektörü Mustafa Tümer ise konuşmasında 5 ciltten oluşan bu çalışmanın gelecek nesillere bırakılan paha biçilemez bir miras olduğunu dile getirdi.

Tümer kitabın, Kıbrıslı Türklerin adada misafir olmadığını gösteren önemli bir eser olduğunu da anlattı.

Konuşmaların ardından çalışmaya katkı koyanlara vefa belgeleri takdim edildi. Kitapta yer alan edebiyatçıları temsilen Mehmet Kansu’ya, araştırmalara katkı koyanları temsilen Gülgün Serdar’a, Ali Nesim adına oğlu Tayfun Nesim’e ve Harid Fedai adına kızı İley Taşkın’a vefa belgesi verildi.

Ardından İsmail Bozkurt’a KISBÜ Rektörü Mustafa Tümer tarafından fahri doktora unvanı verildi. Cübbesini giydikten sonra kısa bir konuşma yapan Bozkurt, bundan 15 yıl önce Azerbaycan’da iki fahri doktora aldığını anımsatarak bugün kendi topraklarında da bu unvana layık görülmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.