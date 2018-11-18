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Kıbrıs şarkılarıyla keyifli gece

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Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 35. Yıl Cumhuriyet Konseri verdi

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Kıbrıs şarkılarıyla keyifli gece
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Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel olarak hazırladığı “35. Yıl Cumhuriyet Konseri” önceki akşam Raif Denktaş Kültür Ve Kongre Sarayı’nda yapıldı. Şef Doğan Balyemez yönetimindeki 75 kişilik Türk Halk Müziği Korosu tamamı Kıbrıs parçalarından oluşan 16 eserlik repertuvarını başarılı bir şekilde seslendirerek izleyenlerin beğenisini topladı. Koro, konserin açılışını sözlerini Bülent Fevzioğlu’nun yazdığı KKTC Tanıtma Marşı ile yaparken, “Dillirga”, “Kıbrıs bir ada mıdır”, “Al yemeni mor yemeni”, Dolama dolamayı” gibi parçaların aralarında bulunduğu 16 Kıbrıs eserini cumhuriyet için söyledi. Geceye katkı koyanlara plaket takdimi de yapıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa Belediyesi bünyesinde Türk Müziği Korosu’nun olduğunu, Türk Halk Müziğinin de kurulması gerektiği için koroyu oluşturduklarını ve solist ve müzisyenlerle yola çıktıklarını söyledi. Başkan Arter, kültür sanat alanında ne varsa yapmaya devam edeceklerini kaydederek, cumhuriyetin 35. Yılı konserinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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