Kıbrıs Sanat Müzesi sergilerine yeniden başladı

Kıbrıs Sanat Müzesi, dünyayı saran kovid-19 salgını ve karantina süreci sonrası yeniden sergilere kapılarını açtı. YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları ve Lisansüstü öğrencilerinin hazırladığı “Güzel Sanatlar Sergisi 2020" törenle açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları ve Lisansüstü öğrencileri’nden “Güzel Sanatlar Sergisi 2020” Açıldı

Kıbrıs Sanat Müzesi, dünyayı saran kovid-19 salgını ve karantina süreci sonrası yeniden sergilere kapılarını açtı. Resim, baskı resim, heykel, seramik ve grafik alanlarından örneklerin yer aldığı yaklaşık 100’e yakın zengin içerikli eserin sergilendiği açılış Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda sosyal mesafe kuralına uyarak açıldı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ yaptığı konuşmada; “09 Mart 2020 tarihinde ülkemizdeki ilk COVID-19 vakasının görülmesiyle birlikte, hastalığın yayılmasını engellemek adına pekçok tedbirler alınmış ayrıca kültürel ve sanatsal etkinliklere de ara verilmişti. Sanat Müzesi projesi kapsamında bir süreliğine zorunlu olarak ara verdiğimiz sergilere bugün (dün) 295. Sergi ile başlıyoruz, ülkemiz ve dünya sanatına hayırlı olsun.” Dedi

SALGIN KONTROL ALTINA ALINMIŞ VE KKTC DÜNYANIN EN GÜVENİLİR ÜLKELERİNDEN BİRİSİ OLMUŞTUR

Prof. Şanlıdağ salgına ilişkin bilgiler de aktararak; “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle bugün itibarıyla 9.000.000’aşkın kişinin hastalanmış, 500.000’e yakın kişi de hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde 9 Martta ilk vakanın görülmesiyle birlikte 17 Nisan tarihinde son vakanın görülmesine kadar geçen toplam 5 haftalık sürede salgını kontrol altına alınmış ve KKTC dünyanın en güvenilir ülkelerinden birisi olmuştur” diyerek, Salgınla mücadelede Yakın Doğu Üniversitesi yöneticileri, bilim insanları, mühendisleri, sanatçıları ve çalışanlarının bu süreçte de etkin bir rol oynadıklarının altını çizdi.

Duygusal durumdaki olumlu değişiklikler sonucunda bağışıklık ve sinir sistemi de güçlenir.

Bilimsel araştırmalar bir sanat dalıyla uğraşmanın kişinin fizyolojisini, genel tutumunu ve ruh halini değiştirdiğini belirten Prof. Şanlıdağ; “Sanatla uğraşırken stres yerini derin gevşemeye bırakır. Korku ve endişenin yerini yaratıcılık, ilham ve umut alır. Duygusal durumdaki olumlu değişiklikler sonucunda bağışıklık ve sinir sistemi de güçlenir. Duygu ve düşüncelerinin özgürce dışarı akmasına izin verildiğinden, kişi iç sesini daha iyi duymaya başlar” dedi.

Psikolojik yıkımlara neden olan COVID-19 pandemisinin yaraları sanatla sarılabilecektir

Tüm dünyada ekonomik, sosyal ve psikolojik yıkımlara neden olan COVID-19 pandemisinin yaraları sanatla ancak sarılabilecektir. Çünkü ekonomik olarak iyileşebilmek için, duygusal ve sosyal açıdan da iyileşmek gerekldir. Bu nedenle sanatçıların terapisine ihtiyaç vardır. Bugün de o anlardan birini yaşamak için biraradayız - Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları ve Lisansüstü öğrencileri “Güzel Sanatlar Sergisi 2020”. Bu vesileyle serginin hazırlanmasında emeği geçenleri kutlar, saygılar sunarım.

PROF. AYGENÇ : “ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ”, SANAT MÜZESİNİN GÜNDEME GELİŞİNİN YARATTIĞI HEYECAN İLE YENİ BİR İVME VE İÇERİK KAZANMIŞTIR.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç ise konuşmasında; “2010 yılından günümüze gelenekselleşerek süregelen “Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi”, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin gündeme gelişinin yarattığı heyecan ile yeni bir ivme ve içerik kazanmıştır. Sadece öğretim elemanlarının değil, geleceğin sanatçıları ve tasarımcıları olarak tanımladığımız lisansüstü öğrencilerimizin çalışmalarının aynı karma sergide yer alması bizler için gurur ve kıvanç nedenidir. Durumun yaygın ve çok alışık olunduğu söylenemez. Ama Yakın Doğu’lu olmak böyle bir şeydir; yeniyi denemekte, uygulamakta kendine güvenen ve cesaretli olmak. O nedenle, bu olağanüstü motivasyonu sağlayan ve bizlere öncülük eden Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel’e teşekkür ederiz.” Dedi.

PROF.DR. ERDAL AYGENÇ; “SANATÇILAR HER TÜRDEN ESERLERİYLE ZAMANIN AKIŞINI YUMUŞATIRLAR”

Sanatların ve sanatçıların varoluş gerekçeleri konusunda birçok şey söylenebilir, bugün için ben bir tanesini söylemek istiyorum diyen Prof. Aygenç şöyle devam etti; “Sanatçılar her türden eserleriyle zamanın akışını yumuşatırlar. Çünkü onlar zamanın baş döndürücü bir hızla aktığının farkına varırlar ve eserleriyle zamanı bir yandan genişletirler bir yandan da anlamlandırırlar. Tüm sanat eserlerinin bir anda yok olduğunu düşünün, hayatınızda bakabileceğiniz hiçbir resim yok, heykel yok veya radyoyu açtınız hiç müzik yok..! Çocuğunuza anlatabileceğiniz bir tek masal yok..! izleyeceğiniz bir film yada tiyatro eseri yok..! Aslında cehennemin başka bir adını tanımlamış oluyoruz bana göre.

Sergimize gelecek olursa bu sergi çok zengin içerikli bir sergi. Resim, baskı resim, heykel, seramik ve grafik sanatlarından, birçok alandan ve disiplinden farklı eserleri bir araya getiriyor. Bu vesileyle sergiyi organize eden Küratör arkadaşımız Yrd.Doç.Dr. Erdoğan Ergün’e ve katılımcılarımıza teşekkür ediyor iyi seyirler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr.Cemre Günsel Haskasap ve katılımcılar ile birlikte serginin kurdelesi kesilerek sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi 06 Temmuz 2020 gününe kadar 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.