Kıbrıs Oda Orkestrası'ndan Lefke'de konser

Kıbrıs Oda Orkestrası Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde yarın akşam saat 20.30’da Lefke’de konser verecek.



AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu tarafından organize edilecek konser, Lefke Meydanı’nda yer alacak.

2018 Avrupa Kültürel Miras yılında, 9 Mayıs Avrupa Günü'nün müzik ve kültürel aktivitelerle kutlandığı belirtilen açıklamada, “Müzik; yaygın olarak tüketilen en popüler sanat türlerinden olmakla birlikte, Avrupa’nın kültürel çeşitliliğinin canlı bir ifadesidir. Bu sektörün güçlendirilmesi, kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası diyaloğun teşvik edilmesine ve kültürün yaratıcılık için katalizör görevi görmesine katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı