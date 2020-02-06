Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin dünyada örneği yok

Kazakistanlı iki sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı resim sergileri, Başbakan Yardımcısı Menteş Gündüz tarafından açıldı. Sanatçılar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin inanılmaz dünyada tek, mükemmel ve örneği bulunmayan bir organizasyon olduğunu vurguladı

Kazakistanlı sanatçılar Lidiya Drozdova’nın (Mükemmeliğin Gizemi) isimli 17 eserden oluşan sergi ile İgor Gushchin’nin (Farklı Dünyaya Seyehat) isimli 17 eserinden oluşan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan iki ayrı Kişisel Resim Sergisi, Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Eski Bakanı, Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılış konuşmasını yapan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bilimsel ve sanatsal projelere hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bugün 263. sergi açılışında birlikteyiz. Yalnızca Ocak ayında 18’i kişisel, 5’i karma 715 eser içeren toplamda 23 sergi gerçekleştirdik” dedi.

YDÜ’nün 4’üncü nesil üniversite modelini benimsediğini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, eğitimde kaliteyi, nitelikli araştırmayı, Ar-Ge ve İnovasyonu ile toplumu dönüştürmeyi esas aldıklarını anlattı.

Şanlıdağ, şöyle dedi:

“Üniversitemiz 2019 yılı akademik performans verilerine incelendiğinde akademisyenlerimiz ulusal veya uluslararası 813 etkinliğe katılmış, 1142 bilimsel etkinlik düzenlemiş, 864 bildiri sunmuş,1200’ün üzerinde uluslararası yayına imza atmış, öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın oranını 2’nin üzerine çıkardı. Ayrıca araştırmacılarımızın yapmış olduğu 5 patent başvurusunun 2’si olumlu sonuçlanmış, diğerlerinin prosedürleri devam etmektedir. Uzun süren Ar-Ge inovasyon çalışmaları sonucunda ilk test sürüşü başarıyla gerçekleştirilen yerli ve milli elektrikli aracımız Günsel’in lansmanı 20 Şubat’ta geniş bir katılımla gerçekleştirilecek. Sporda 2019 yılında Futbol hariç diğer tüm dallarda 1615 lisanslı sporcu ile atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, satranç, tenis, yüzme ve güreş gibi branşlarda hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluklar ve rekorlara imza atıldı”

Sanatçı Lidiya Drozdova da yaptığı konuşmada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin inanılmaz dünyada tek, büyük, mükemmel ve örneği bulunmayan bir organizasyon olduğunu belirtti.

İgor Gushchin de yaptığı konuşmada, tüm dünya barış ve refahı için büyük bir kültür ve sanat topluluğunu bir araya getiren Dr. Suat İrfan Günsel’e teşekkür etti. Gushchin, “Yaratıcı bir evren açma ve hepimize parlak bir gelecek için bu kadar büyük ölçekli bir projeye katılma fırsatı sunduğu için saygıdeğer Suat Günsel'e karşı yüreğim gurur ve şükranla doludur. İnsan yaratıcı olmak için Dünya'da var oldu. Bu yaratıcılığı dünyadaki insan bilinci ve kültürünün kumbarasını zenginleştirdi. Suat Günsel sayesinde biz tüm sanatçılar, öznel başarılarımızla, insan soyundan gelenler için hayatta kalabilecek resimlerden çok daha fazlasını yaptık. Yaratıcılığımızı güçlendirilen, tüm insanlığın ışık ve faydalı gelişimini sağlayan içimizde o çok ince olan ruhumuzu yaratır ve güçlendiririz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açma projesinin tüm insanlarda en iyi nitelikleri, manevi yüksekliklerin ve keşiflerin başarısını uyandırma fırsatı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Eski Bakanı, Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz de, “Sanattan yoksun olan devletlerin hayat damarlarında biri kesilmiştir” sözünü hatırlatarak, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin insan bilincinde farklı boyutlarda bakış açısı geliştireceğini söyledi.

“Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” sözünü dile getiren Gündüz, bu ifadenin sanatla anlatıldığını gördüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

“Suat Hoca’yı da dünyaya getiren bir kadındır. 1988 yılından beri Suat Hoca’nın özellikle Denizcilik Fakültesinin kuruluşundan bu yana çok büyük hizmetleri oldu. Fakülte kurulduğunda rektörlük binasındaki ağaçları ektik. Su yoktu, kovalarla taşıdık suladık. Suat Hoca’nın hep yakın bir arkadaşı olarak idealleri ve hayallerini bildiğim için bugünlere gelmesinden büyük gurur duyuyorum. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni kurarken çok hayalleri vardı. Ve bu hayallere ulaştı kendisini tebrik ediyorum. Bu tür sanatsal etkinliklerin hayat bulmasında öncülük eden Suat Hoca’ya teşekkür ediyorum. Burada yer alan sanatçılara teşekkür ediyorum. Bazı aksamları dışında tüm üretimi yerli olan Günsel otomobili yakında göreceğiz. Günsel ailesinin bir ferdi olmaktan çok gurur duyuyorum.”

Konuşmaların ardından Menteş Gündüz tarafından Kazakistanlı Sanatçılar Lidiya Drozdova ile İgor Gushchin’e “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi. Daha sonra 2 ayrı kişisel serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergiler, 12 Şubat 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi iletişim Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.