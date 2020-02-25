Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin dünyada eşi yok

Kazakistanlı yedi sanatçı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan karma resim sergisi, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra tarafından açıldı. Sanatçılar, dünyada benzeri olmayan bir projenin parçası olduklarını vurguladı

Kazakistanlı sanatçılar Yerzhan Kudaibergenov, Uluzhan Zhaugasheva, Omran Sheikmus, Asgat Dinikeyev, Gulmaral Tatibayeva, Alexey Balin ve Sabina Zakiryanova tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 51 eserden oluşan karma resim sergisi, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Açılış konuşmasını yapan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ şöyle dedi:

“Hemen yanı başımızda Kıbrıs Modern Sanat Müzemizin büyük bir ihtişamla yükselen modern binası 15 Kasım’da açıldığında sadece bulunduğumuz coğrafyada değil dünyada da bir benzeri olmadığı daha net anlaşılacaktır. Yakın Doğu Üniversitesi olarak toplumun bilinçlenmesine öncülük ederken KKTC’nin de uluslararası platformlarda tanınmasını sağlamaya çalışmaktayız. Bugün 14 Türki Cumhuriyet ve topluluklarında Yakın Doğu Üniversitesi kadar KKTC de tüm detayları ile bilinmekte ve takip edilmektedir.

Günsel Sanat Müzemiz Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesi dışında Lefkoşa Dereboyu bölgesinde Günsel Showroom’u binasında sanatseverlerle buluşmuştur. Günsel Sanat Müzesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan Günsel’in sanata ve kültüre yaptığı katkının bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kıbrıs Türk Toplumunun bütünlüğüne önem veren Günsel ailesi, kurulan müze ile Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamlarında paylaşılmasına aracılık edecektir. Müzede, Kıbrıs ve Türk Dünyasının ödüllü sanatçılarına ait plastik sanatların birbirinden kıymetli birçok alanında çeşitli teknik ve yaklaşımla yapılmış yaklaşık 700 eser sergilenecektir.”

Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Alexey Balin de “Dünyada benzeri olmayan bir projenin parçasıyız. Sanatçılara sağlanan koşullar, sanat eserleri yaratmak için ve yaratıcılık potansiyellerinin tezahürleri için idealdir! Bu nedenden Sn. Dr. Suat Günsel’e ve ekibine şükranlarımızı sunmak isteriz. Kıbrıs'ta modern sanatın yükselmesine yaptığınız katkınız çok değerlidir” dedi.

Kazakistanlı bir diğer sanatçı Sabina Zakiryanova ise; “Bu sempozyuma katılma firsatını bize sunduğu için Sn. Dr. Suat Günsel’e sonsuz minnetarlığımızı belirtmek isterim” dedi

Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da şöyle konuştu:

“Bizlere bu güzelliği yaşatan ve kendine özgü cesaret ve akılcılığın birleştiği bir çizgide sayısız yatırımlara imzasını atan ve sadece içerde değil aynı zamanda dışarıda da ciddi manada hayırlı sesler getiren Yakın Doğu Üniversitemizin Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in birçok alanları olan hassasiyetinin yanı sıra sanata ve sanatçıya göstermiş olduğu duyarlılığı da bugün ülkemiz gündemine damgasını vurmaktadır.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yatırım alanlarında ciddi manada devasa eserlere başarı imzasını YDÜ’müzün Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in sanata değer verme ve sanatçıya sahip çıkma kararlılığı da yaşama geçirdiği sayısız hizmetlerinin fevkalade önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Genç devletimize sanatsal, kültürel ve ekonomik açıdan çok geniş kişiliğiyle birlikte büyük kazanımlar sağlayan ve bugün heyecanını duyduğumuz böylesine güzel bir sanatsal etkinliğinde mimar olan Dr. Suat Günsel’e de içtenlikle teşekkür ediyorum.”

Daha sonra sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler, 2 Mart 2020 gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.