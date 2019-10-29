Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak Kazakistanlı sanatçılar Sagin Abzalov ile Yasbi Agitayev tarafından hazırlanan iki ayrı kişisel resim sergisi Bakan Taçoy tarafından açıldı. Taçoy, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne sahip olduğumuz için çok şanslıyız” dedi

Kazakistanlı sanatçılar Sagin Abzalov ile Yasbi Agitayev'e ait eserlerden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak 8 ülke (Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkiye, Belarus, Kosova, Almanya ve Litvanya) sanatçılarının toplamda 483 eser içeren 7’si karma, 12’si kişisel sergisinin bu hafta sanatseverlerin ziyaretine açık olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı.

Prof. Şanlıdağ; “Kazakistan resim sanatçısı Sagin Abzalov, 14 eserinden oluşan kişisel resim sergisinde eskiye ait özelliklerin ve yenilgilerin tarihini yansıtmakta, ayrıca atalarını ve büyük göçleri tasvir ediyor. Bir diğer Kazakistan Resim Sanatçısı Yasbi Agiyev ise 17 eserden oluşan kişisel resim sergisinde Kazak geleneklerini ve gelecek hayallerini yansıtmakta. Kendilerine Üniversitemiz adına içtenlikle teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nin, Orta Asya’dan Akdeniz’e uzanan bir köprü olduğunu belirten Şanlıdağ, “Bu köprü tüm Türki Cumhuriyetler ve akraba toplulukları ile Türkiye ve Kıbrıs Türklerini coğrafyamızda buluşturuyor” dedi. Fikirde birlik, sanatta birlik, kültürde birliğin bu proje sayesinde gerçekleştiğinin altını çizen Şanlıdağ, zaman içerisinde dilde birliğin de Modern Sanat Müzesi ile bu topraklarda sağlanacağına emin olduğunu vurguladı.

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve paha biçilmez özgürlüğün nişanesi olduğunu belirten Prof. Şanlıdağ şöyle devam etti; “Bunu Türk ulusuna sağlayan başta Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm silah ve fikir arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Biz Kıbrıslı Türkler Türkiyemiz sayesinde özgürlüğümüze kavuştuk. Bağımsız, güvenli ve huzurlu bir ülkede yaşıyoruz. Paha biçilemez bir kıymet bu. Günümüzde bile bu büyük özlem birçok Türki devletleri tarafından dillendiriliyor. Türkmenleri, Uygurları, Kosova’lıları unutmayın.”

Kazakistanlı sanatçı Sagin Abzalov ise konuşmasında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağında inşa edilen Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türk dünyası ve halklarını bir yerde toplayıp birleştirme, eski arkadaşlarla buluşma, yeni arkadaşları bulma, hayat ve sanat tecrübelerini ve bilgilerin değişimini yapma fırsatları sağlıyor. Tüm Yakın Doğu Üniversitesi ailesine sıcak karşılama, desteği ve ilgisi için şükranlarımı sunmak isterim, sayın Dr. Suat Günsel ve ailesine sağlıklı ömür, mutluluk ve refahı en içten duygularımla temenni ederim. Umarım tüm planlarınız ve hedefleriniz gerçekleştirilecektir.” dedi.

YASBI AGITAYEV; “KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ DÜNYADA İLK VE TEKTİR”

Bir diğer Kazakistanlı sanatçı Yasbi Agitayev de katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında; “Muhteşem bir proje olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi dünyada ilk ve tektir ve benim için bu projenin bir parçası olmak yeni bir tecrübe, aynı zamanda da büyük gurur ve mutluluktur” dedi.

TAÇOY; “ÜLKEMİZDE KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ GİBİ BİR HAZİNEYE SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ”

Daha sonra konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise şöyle konuştu:

“Yeni bir hafta ve yeni bir açılış. 8 ülkeden 483 eser Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün farklı salonlarında sergilenmekte. Bunu belki de bir yıl önce düşündüğümüzde tuhaf gelirdi. 45 sene önce KKTC’nin kurulacağı dönemde hiçbir şekilde akıllardan bile geçmezdi, ülkemizde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi gibi bir hazineye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Vizyon ve vizyonun getirdikleriyle birlikte geleceğe nasıl baktığımızı ve nasıl görmek istediğimizi hayal ettiğimizde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi düşüncesi ile ortaya çıkan Kurucu Rektör Suat Hocamızı, Yakın Doğu Üniversitesi’ni kutlamamak elde değil.”

Bakan Taçoy “Yakın Doğu Üniversitesi’nin yaşadığı ortam içersinde kendisini çok geliştirdiğini gördüm ve bunu da her fırsata dile getiririm. Bu gelişerek devam edecek, bu hazine daha da büyüyecek. Çok mutluyum ki bu duyguları her seferinde yaşamaya fırsatım oluyor” dedi.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı sanatçılara Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne katkılarından dolayı “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi ve sergi kurdeleleri kesildi. Sergi 8 Kasım 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda izlenebilecek.