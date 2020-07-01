Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 53 sergi birden

Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Gagauzya ve Rusya’dan toplam 33 sanatçı ve 53 kişisel resim ve heykel sergisi 02 Temmuz’da açılıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ev sahipliği yapacağı Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Gagauzya ve Rusya’dan 33 Sanatçıya ait eserlerden oluşan 53 kişisel resim ve heykel sergisi beş farklı sergi salonunda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Gagauzya ve Rusya’dan sanatçıların, İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek sergilerin açılış töreninin ardından, Gümüş Anahtar Onur Ödülleri ve Dogdurbek Onur Ödülleri sahiplerine takdim edilecek.

İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde 2 Temmuz Perşembe günü saat 09.00’da gerçekleştirilecek törenin ardından, sergiler İrfan Günsel Kongre Merkezi, Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi, Diş Hekimliği ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonlarında gezilebilecek.

Bugüne kadar 295 sergiye ev sahipliği yapan Kıbrıs Sanat Müzesi 10 binden fazla eseri bünyesinde barındırırken, ev sahipliği yapacağı 53 ayrı sergi ile birlikte yüzlerce eseri sanatseverlerin beğenisine sunacak.