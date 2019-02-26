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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sergiler hız kesmiyor

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5 Başkurdistan Devlet Sanatçısı Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 35 eserden oluşan resim sergisi, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından yarın açılıyor

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sergiler hız kesmiyor
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Devlet sanatçısı ünvanına sahip Başkurdistanlı 5 ressam tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 35 eserden oluşan “Başkurdistan Sanatçıları Resim Sergisi” UBP Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesinde açılacak.

 Başkurdistan Cumhuriyeti’nden 5 ressamın yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan 35 eserinin sergileneceği “Başkurdistan Sanatçıları Resim Sergisi”nin açılışı, 27 Şubat 2019 Çarşamba günü, saat 10.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

 SERGİYE ÖZEL 10 GÜNLÜK SEMPOZYUM DÜZENLENDİ

Dünya çapında tanınan ilkel insanın tasvir edildiği kaya resimleri ile bilinen Başkurdistan Cumhuriyeti ressamları tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan serginin 10 gün sürdürülen bir sempozyum sonucunda oluştuğu belirtildi. Sergide, 1920’li yıllarda dünya çapında tanınmışlığı elde eden Başkurdistan yağlı boya resim sanatının figüratif örnekleri sergilenecek. Dünyaca tanınmış hayvan kaya resimleri ile bilinen Başkurdistan kültürünün yansıtılacağı sergi ile Başkurdistan yağlı boya sanatının da tanıtılmasına vesile olacak.

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