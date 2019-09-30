Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde iki sergi birden açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve Tataristan resim sanatçılarının 18 eserinden, Kırgızistanlı sanatçıların 74 eserinden, Kazakistanlı sanatçıların ise 58 eserinden oluşan kişisel ve karma sergiler Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve Tataristan resim sanatçıları Rabis Saliakhov, Viktoriia Egorova, Rustam Gabbasov, İlshat Mingazov ve Vitalii Petrov’un 18 eserinden, Kırgızistanlı sanatçılar Baizak Alybaev’in 41 eserinden, Azat Idrisov’un 33 eserinden, Kazakistanlı Sanatçılar Omar Babazhanov’a ait 25 eserden ve Kuandyk Baimukhanov’a ait 33 eserden oluşan kişisel ve karma resim sergileri Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda gerçekleştirilecek Tataristan resim sanatçıları Rabis Saliakhov, Viktoriia Egorova, Rustam Gabbasov, İlshat Mingazov ve Vitalii Petrov’un resim sergisi ile Kazakistanlı resim sanatçıları Omar Babazhanov ve Kuandyk Baimukhanov’a ait kişisel resim sergilerinin açılışı bugün saat 08.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda, Kırgızistanlı resim sanatçıları Baizak Alybaev ile Azat Idrisov’a ait kişisel resim sergileri ise bugün saat 09.30’da İletişim Fakültesi Sergi salonunda yer alacak.

DEKORATİF, ULUSAL-ETNİK VE HALK KÜLTÜRÜ YANSITILACAK…

Tataristanlı sanatçılardan Viktoria Egorova’nın "Aramızdaki Melekler" isimli eserlerinde dekoratif bir tarz göze çarpıyor. Rustam Gabbasov'un eserlerinde ise dışavurumcu naif sanat tarzı görülüyor. Rabis Salyakhov'un çalışmaları ulusal-etnik tarzda yer alırken, Vitaly Petrovich'in eserleri, Chuvash halk kültürünü anlatıyor.

TARİHİ ESERLER, MADDİ ANITLAR VE MANEVİ MİRASLAR SERGİLENECEK

Kazak sanatçı Omar Babazhanov’un 25 eserinden oluşan kişisel resim sergisinde, tarihi eserlerin portreleri, Kazakların maddi anıtları ve manevi mirasını gösteren çalışmalar yer alıyor.