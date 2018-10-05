Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde büyüleyici yolculuk

Kıbrıs’ın ilk modern ve çağdaş sanat müzesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, ulusal kültür yaşamında bir dönüm noktası oluşturdu. Açıldığı ilk günden bu yana ziyaretçilerin akınına uğrayan müze, sergilenen eserleriyle izleyenleri büyülemeyi başardı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in girişim ve önderliğiyle 27 Eylül’de YDÜ kampüsünde hizmete açılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi yoğun ilgi görüyor.

Kıbrıslı Türk sanatçıların yanı sıra 14 Türk Devleti’ne mensup ressamların eserlerinin sergilendiği müze, açıldığı ilk günden bu yana ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Zengin bir koleksiyonun bulunduğu müzeyi gezen sanatseverler, sergilenen eserleri büyük beğeniyle inceliyor.

YDÜ tarafından Kıbrıs Türk toplumuna kazandırılan ve adada ilk olma özelliğini taşıyan müze, değişik ekollerdeki eserleriyle büyük ilgi çekerken, toplumumuzun sanatla bütünleşmesinde ve Kıbrıs Türk sanatının ülke ve dünyaya tanıtılmasında etkin bir rol oynuyor.

ULUSAL KÜLTÜR YAŞAMINDA DÖNÜM NOKTASI

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile ülkemiz yıllardır özlemi çekilen uluslararası alanda bir müzeye kavuşurken, ulusal kültür yaşamında da bir dönüm noktası oluşuyor.

Ülkemizin modern ve çağdaş sanat alanındaki birikimini ortaya koymayı, korumayı ve değerlendirmeyi amaçlayan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, sanat ve toplum eğitimini geliştirerek, uluslararası kültürler arasında köprü işlevi üstlenmeyi hedefliyor.

TURİSTLER DE HAYRAN KALDI

Adaya gelen turistlerin de kısa sürede ilgisini çekmeyi başaran Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, yüksek öğrenim için ülkeye gelen öğrencilerin gelişmesine de ayrıca katkı sağlıyor.

Sanatçıların eserleriyle misafirlerini büyülemeyi başaran Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Pazartesi günü hariç haftanın altı günü 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık tutuluyor.

Pazar günleri müzeyi ziyaret edecek olan KKTC vatandaşlarına %50 indirim uygulanacağı müzeye 0-12 yaş grubuna ise giriş ücretsiz olacak.