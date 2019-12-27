Kıbrıs Modern Sanat Müzesi zirveyi aşmış durumda

Kazakistanlı Sanatçı Beknazarov ile Tacikistanlı sanatçı İsmatov tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan iki ayrı kişisel resim sergisi, Bakan Taçoy tarafından YDÜ’de açıldı. Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin zirveyi aşmış durumda olduğunu vurguladı

Kazakistanlı sanatçı Daurenbek Beknazarov’a ait 21 eser ile Bahrom İsmatov’a ait 22 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen

Açılışta, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nde bugüne dek yurtdışından 1500’e yakın sanatçının yer aldığını, üretilen eser sayısının 20 bini aştığını, kampüste faaliyet gösterecek olan tüm müzeler için biriken materyal sayısının ise 100 bine ulaştığını belirterek, bu yılın son 2 haftasında 17-30 Aralık tarihleri arasında 21’i kişisel olmak üzere 29 sergi, onlarca sanatçı ve sayısız eserin sanatseverlerle buluşuyor olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Bugünkü sergilerle birlikte bir yılda 224 sergiye ulaşmış, 2019 yılını ise toplamda 228 sergi ile kapatmış olacağız. Bu vesileyle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nin mimarı başta Kurucu Rektörümüz olmak üzere Günsel ailesine, yoğun gündeminize rağmen bizleri yalnız bırakmayarak her daim aramızda olduğu için sayın Bakanımıza, sizlere ve tüm sanatçılarımıza şükranlarımızı sunarken, Beknazarov ve İsmatov’un kişisel sergilerinde keyifli dakikalar dilerim.” dedi.

Tacikistanlı sanatçı Bahrom İsmatov ise Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’ne katılma teklifini büyük heyecan ve hevesle kabul ettiğini belirterek, böyle bir projenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirtti. İsmatov şöyle devam etti:

“Dünyanın farklı köşelerinden gelen sanatçılar ile birlikte burada bulunmak benim için ayrı bir onurdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında, bu dostluk ve ilham dolu atmosferde geçirdiğim, ürettiğim her an benim için paha biçilmezdir ve bu zamanlarda yanımda olan herkesi asla unutmayacağım. Böyle bir fırsatı sunduğunuz için sonsuz minnetarım. Herkese başarılar ve refah dilerim”

Kazakistanlı sanatçı Daurenbek Beknazarov da Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in kendilerine burada bulunma şansı verdiği için şükranlarını sundu.

Daurenbek Beknazarov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek; “Size hayatta olan en değerli şeyi, sağlıklı ve uzun bir ömür dilerim. İyi ki varsınız. Ayrıca küratörlerimiz Sembigali Smagulova ve Orazbek Esenbayeva’ya teşekkür etmek isterim. Sergimin açılışına hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, bu sergide farklı bir felsefeyle karşı karşıya olunduğunu, salona girdiği andan itibaren daha farklı eserler gördüğünü, içinde canlandırmaya çalıştığını vurguladı..

Bakan Taçoy; “Oturduğum yerden baktığım tabloda birçok şey görüp hissettim. Ayrı bir felsefe gördüm, ayrı bir olay gördüm, belki bir komplo gördüm ve bu tablodaki figür içerisinden figür çıktığını gördüm. Bu farklı bir olay ve bir yere doğru bir gidiş var. Kapıdan içeri girer girmez önünüze çıkan tablolara baktığınızda daha farklı şeyler hissediyorsunuz ve gördüğünüzü içinizde yaşatmak istiyorsunuz. Bu sanat eserleriyle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi zirveyi aşmış durumda. Kıbrıs Türk halkının gerçek anlamıyla ihtiyacı olan yeni bir alan. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından, kişisel sergisi açılacak Tacikistanlı sanatçı Bahrom İsmatov’a Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara verilen Alasya Ödülleri kapsamında verilen “Dogdurbek Nurgaziev” ödülü ile Kazakistanlı sanatçı Daurenbek Beknazarov’a gümüş anahtar onur ödülü takdim edildi.

Sergiler, 03 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.