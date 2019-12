Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanat tapınağı olacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan ve Kazakistanlı dört sanatçının toplam 35 eserinden oluşan karma sergi ile yine Kazakistanlı dört sanatçının toplam 91 eserinden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi Bakan Taçoy tarafından açıldı

Kazakistanlı dört sanatçı Abduakhat Muratbayev, Kanat Bukezhanov, Baktygerey Teleubay ve İlsuyar Kazakova’nın toplam 35 eserinden oluşan karma sergi ile yine Kazakistanlı dört sanatçı Muldir Sagyndykova, Nurbek Zhardemov, Oralbek Kaboke ve Salimgali Myrzashev’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları ve toplam 91 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, pek çok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren, yaratıcılıkta özgürlük sağlayan ve Dünya sanatını bu coğrafyada birleştiren eşsiz bir eserdir. Yurtdışından 1500 sanatçı bu projenin bir parçası oldu. Bir o kadar sanatçı daha projede yer almak için sabırsızlıkla beklemektedir.” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’yle ilgili herkesin hemfikir olduğunu ve dünyada yeni bir akımın başladığını ifade ederek, projenin nereye evrileceği ve nasıl adlandırılacağı zamanla belli olacağını söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ konuşmasına şöyle devam etti; “Sanatçıların ifadeleriyle tanımlamak gerekirse; fırça ustaları kurulan bu atmosferi bir peri masalı ya da cennete benzetiyor. Aynı zamanda da bunu bir nevi meydan okuma olarak da algılıyorlar ve daha iyi olabilir miyiz diye kendilerine soruyorlar? Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi ile tüm klişeler de yıkılmaya başlandı. Önceden bilinmeyen veya kullanılmayan teknikler kullanılmaya başlandı. Sanatçılar bir nevi kendilerini tekrardan keşfetmeye başladı. Tuvallerin boyut algısı değişti. Böyle yaratıcılık dolu bir atmosferde, yeni fikirlerin doğması çok heyecan verici olarak ve yeni keşifleri motive eden bir husus olarak görülmektedir.” dedi.

Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Kanat Bukezhanov ise; “Tüm Kazakistan sanatçıları adına Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e ve genel olarak sizin mübarek toprağınıza teşekkür etmek isterim. Bu proje yaratıcılığımızı, yeteneklerimizi stimule etmiş, yeni fikirlere ve deneyimlere itmiş oldu. Ayrıca da, diğer Türk halklarını temsil eden sanatçılar ile aynı ortamda bulunma ve çalışma bizim kardeşlik, dostluk bağlarımızı ve ortak köklerimizin hissini tekrardan içimizde uyandırdı. Bu projenin büyümesine emek veren ve çaba gösteren herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Bu günleri hiç unutmayacağız.” dedi.

Kazakistanlı sanatçı Muldir Sagyndykova da; “Öncelikle Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'e davet ettiği ve bölgesel bazda değil küresel çapta bu benzersiz ve muhteşem olan projenin bir parçası olma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Umut ediyoruz ki, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açıldıktan sonra yıllarca var olacaktır ve bu sanat tapınağı olağanüstü bir geleceği de olacaktır” İfadelerini kullandı.

Oralbek Kaboke ise şöyle dedi:

“Eminim ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sadece Kıbrıs toplumun veya Türk dünyasının sanat merkezi olmayacaktır, onun sesi dünya çapında duyulacaktır. Herkes bilir, bir kelebek veya kuş nasıl uçar. Benim uçuşumu ise bu sergide görebilirsiniz. Sn. Dr. Suat Günsel, misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim”

Kazak sanatçı Nurbek Zhardemov da, “Kültür, insanın manevi beslenmesini sağlar. Seneler ve yüzyıllar geçecek, ancak o zaman da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi o kültürü ve sanatı gelecek nesiller için koruyan bir aile ocağı olacaktır. Yarattığımız eserler, sadece Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne katkımız değildir, çocuklarımızın, torunlarımızın kültürüne ve dünya sanatına bir katkısıdır. Kıbrıs toprağı bizi birleştirdi, yaratıcılık dolu atmosferi bize sağladı, yeni arkadaşlarla buluşturdu ve böyle bir fırsatı sunduğu için Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e sonsuz minnettarız. Konuşmamı ünlü bir filozofun sözleri ile bitirmek isterim:’hayat kısadır, sanat sonsuzdur.” İfadelerini kullandı

Kazak sanatçı Salimgali Myrzashev ise şöyle konuştu:

“İlk geldiğimizde Sayın Günsel bize uçmamızı ve ne kadar yüksek uçarsak bize yardımcı olacağını söyledi. Ve ben uçtum. Tuvaldeki resimlerimin modern dili ile 2D grafiktir. Ben ise animasyon alanından geliyorum, boyutum 3D’dir. 3D’li uçmak isterim. Bu bağlamda Gumilev’in tutku ile, göçebelerle ve dünya ile ilgili çalışmalarını hatırlatmak isterim. Evet, ben bir göçebeyim! Gagarin de bir göçebeydi, Baikonur'dan uzak dünyalara, tüm insanlık için yeni yaşam alanları arayışında, bozkırlarımızdan çıkarak modern dünyada bir göçebe oldu...

Yüce Cengiz Han! Sadece onun ismi dünyayı sarsardı.. Büyük İpek Yolu ve onun vasıtası ile kültürün gelişimi ve yayılması sağlanıyordu. Değerli meslektaşlarım! Yüksek uçalım ve bu dünyanın kocaman göçebeleri gibi yaratıcı fikirlerimizle dünyayı sallayalım”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’da şöyle konuştu:

“Herkes kendini aşmış durumda, herkesin söylediği sözler bir hikâye bir kitap olabilecek derecede önemli ve güzel. Burada esasında bir gurur resmi var bu gurur resmi belki de bir sergi ama evrimleşerek çok daha farklı bir yere gidecek, bir müzeye dönüşecek. Yakın Doğu Üniversitesi’nin ortaya koymuş olduğu böyle büyük bir hazineyi böyle büyük bir zenginliği Modern Sanat Müzesi ile ileriye nasıl taşıyacağını ve ülkeye ne kadar faydalı bir iş yapıldığını dünyanın birçok ülkesindeki müzeleri düşündüğümüz zaman, herkesin hayatında bir kere görmek isteyebileceği bir müze ortaya çıkacak. Ben eminim ki bunun ortaya koymuş olduğu zenginlikle birçok insan da KKTC’de Yakın Doğu Üniversitesi’nin düşüncesiyle kurulan, belki de sadece Modern Sanat Müzesi ile de kalmayacak olan, belki de çok daha fazla müzelere de dönüşebilecek olan bir düşünceyle bu güzellikleri görmenin hazzını yaşıyor. Herkesin bir hayat hikâyesi var, burada şunu görüyorum ki her sanatçının ve her düşünen kişinin gerçekten de bir hayat hikâyesi var. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde de bir hayat hikâyesi olacağına inanıyorum. Belki bundan on yıl sonra görebileceğimiz haz alabileceğimiz günleri hep birlikte yaşayacağız. Sanat her şeyden daha güçlüdür. Sanatın gücü ile yola devam”

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı Sanatçılar Abduakhat Muratbayev, Kanat Bukezhanov, Baktygerey Teleubay ve İlsuyar Kazakova’ya teşekkür belgeleri takdim edildi. Kişisel sergileri açılacak kazakistanlı sanatçı Muldir Sagyndykova ve Oralbek Kaboke’ye Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara Alasya Ödülleri kapsamında verilen “DOGDURBEK NURGAZİEV” ödülü, Nurbek Zhardemov ile Salimgali Myrzashev’e ise Gümüş Anahtar onur ödülü takdim edildi. Sergiler , 10 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.