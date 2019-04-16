Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, sanat tapınağı haline gelecek

Kazakistan ve Kırgızistan Sanatçıları Sergisi, Bakan Baybars tarafından YDÜ’de açıldı. Kazak sanatçı Smagulov, “Dr. Suat Günsel’in Türk dünyasının kültürü ve ruhunu canlandırmak için attığı her adımı takdir ediyoruz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatın bir tapınağı haline gelecektir” dedi

Kırgızistan ile Kazakistan sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserin sergilendiği iki ayrı sergiden oluşan “Kazakistan ve Kırgızistan Sanatçıları Sergisi” İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonlarında yer alan sergilerin açılışında YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Kazakistan sanatçıları adına Sembigali Smagulov, Kırgızistan sanatçıları adına Shekerbek Anarbekov ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars birer konuşma yaptı.

KIBRIS İÇİN MANEVİ ÖNEMİ OLAN 7 TANE MÜZE TOPLUMA KAZANDIRILACAK

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 27. sergisini açtığını dile getirerek, şu anda 10 serginin ziyarete açık olduğunu, 2 bin ressamın 8 bine yakın eserinin müzede yer aldığını söyledi.

Bu serginin açılışında son zamanlarda gündeme gelen heykel sanatının da figürlerinin sergileneceğini dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, üniversitenin tüm fakültelerinde dünyada tanınmış bilim-sanat adamlarının büstlerinin olacağını belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim ve sağlık alanında büyük ilerlemeler yaptığını belirten Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Sağlık Bilimleri ve Sosyal alanlarda yüzlerce program açıldı. Yakın Doğu Hastanesi ile Kıbrıs Türkünün en önemli sağlık sorunu çözüldü. Şimdi de müzeleri hayata geçiriyoruz. Ülkemize 7 tane müze kazandıracağız” dedi.

Prof. Dr. Sadıkoğlu şunları kaydetti: “Dünyanın beş müzesi içerisinde olan Kıbrıs Araba Müzesi, eğitim ve araştırma müzesi kapsamında olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Gemicilik Müzesi, Kıbrıs’ın flora ve faunasını dikkate elen endemik bitkiler Herbaryum Müzesi, oluşumu devam eden Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi ile Bıçak ve Kılınç Müzesi Kıbrıs Türk’ünün manevi gururudur. Bu müzeler sadece ülkemizi ziyarete gelen turistlerin elindeki broşürlerde yer alamayacak. Bu müzelerin olmansın en büyük manevi önemi, turistlerin Kıbrıs’ı gezerken sadece, Venedik, Lüzinyan ve Osmanlıların eserleri dışında Kıbrıslıların da eserler yaptığını görecekler. Bir Kıbrıslı aile olan Günsel ailesinin yaptıkları ile tanışacaklar. Bu bakımdan müzelerin büyük önemi ve anlamı vardır”

Sanata dünyada her zaman önem verildiğini dile getiren Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin de eğitim ve sağlıkta olduğu gibi kültür sanata da değer vermeye devam edecektir diyerek sözlerini noktaladı.

“KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ BİR SANAT TAPINAĞI HALİNE GELECEK”

Kazakistan Sanatçıları adına konulan Sembigali Smagulov, “Sergimizde sizleri görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizi buraya davet ederek yaratıcı bir atmosfer sunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ressamlar ve sanat insanları olarak zaman zaman bizi yaratan halklarımıza sanat aracılığı ile hizmet ettiğimizi unutuyoruz. Böylece kaderimizi yazıp, misyonumuzu tamamlıyoruz. Kuzey Kıbrıs’ın zengin tarihi bunu kanıtlıyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bir parçası olmamıza vesile olduğunuz için teşekkür ederiz. Dr. Suat Günsel’in Türk dünyasının kültürü ve ruhunu canlandırmak için attığı her adımı takdir ederek, destek veriyoruz. Sanat tanrının insana verdiği bir niteliktir. Bu niteliğe önem verilen yerlerde halkların refahı başlar. Gelecekte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatın bir tapınağı haline gelecektir. Çaba gösteren herkese sağlık, meslektaşlarıma da ilham perilerinin devamını dilerim” şeklinde konuştu.

“BÖYLE BİR PROJENİN PARÇASI OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Kırgızistan Sanatçıları adına konulan Shekerbek Anarbekov da, “Türk dünyası kültürüne yaptığınız katkıların tarihi önemi var. Sergi ortak çabalarımızın sonucudur. Kırgızistan ve diğer Türk halkaları arasındaki dostluğun simgesidir. Böyle bir projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Herkese sonsuz minnet sunar, başarılar dilerim” sözlerini kullandı.

BAYBARS: “KÜLTÜREL VE SANATSAL PROJELERİN ARTMASI İÇİN YDÜ’NÜN MÜCADELESİNİ TEBRİK EDİYORUM”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise, Leonardo Da Vinci doğum günü olan 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde, Kırgız ve Kazak sanatçıların seçkin eserlerinden oluşan nadide bir serginin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bakan Baybars, “Sanata, kültüre çok önem veren, Türk dünyası ile kültürel bileşmeyi kültür zenginliklerini ortaya koymaya amaçlayan ve bu anlamda ülkemize bir ilki armağan eden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi etkinliğinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Her alanda olduğu gibi, kültürel ve sanatsal projelerin artması için durmadan mücadele eden Günsel ailesini tebrik eden Bakan Baybars, özelikle modern sanatın buralarda yaşam bulması, sanatın everenselliği ile ülkelerin ruhunun gelişmesine katkısını ortaya koymak ve Kıbrıs Türk sanat hayatının gelişmesi için mücadele veren Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür etti.

Leonardo Da Vinci’nin “Bakıp görmeyenlerde, konuşup dinlemeyenler ve dokunup hissetmeyenlerden uzak durun” sözünden bir örnek veren İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Sanat ve sanatçılar bize hep bunu hatırlatır. İnsan olmayı, birlikte yaşamayı, din, dil, cinsiyet, cinsel eğilim ve kimlik ayırımı yapmada bir arada nasıl olunabileceğini anlatıyor. Baktığımız aman görebilmeyi, konuştuğumuz zaman dinleyip anlayabilmeyi ve yaşamı da her şeyi ile hissedebilmeyi ve üreten sanatçıları sevgiyle selamlıyorum” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından Kazakistan ve Kırgızistan Sanatçılarına teşekkür belgesi takdim edildi. Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek, sergiler gezildi. Kırgız resim sanatının soyut ve mecazi ifadelerler, Kazakistan kültürünün de etnik motiflerle sergilendiği “Kazakistan ve Kırgızistan Sanatçıları Sergisi”, 30 Nisan 2019 tarihine kadar hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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