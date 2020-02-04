Kıbrıs Modern Sanat Müzesi KKTC için bir gurur kaynağı

Türkiye resim sanatçısı Orhan Zafer ile Kırgızistan sanatçısı Baizak Alybayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları iki ayrı resim sergisi, Berova tarafından YDÜ’de açıldı. Açılışta Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin dünya sanat tarihinde kendinden gururla söz ettireceği vurgulandı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Türkiye resim sanatçısı Orhan Zafer’in (Ara Bölge) isimli 20 eserden oluşan kişisel sergi ile Kırgızistan resim sanatçısı Baizak Alybayev’in (Görünüm) isimli 22 eserden oluşan kişisel resim sergisi Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı UBP Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında 2019 yılında 232 uluslararası sergi gerçekleştirildiğini, geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde 18’i kişisel, 5’i karma olmak üzere 715 eserden oluşan toplam 23 sergi açılarak, bugüne dek 21 bin eser üretildiğini söyledi.

9 Ağustos 2018’de temelleri atılan, yaratıcılıkta özgürlük sağlayan ve pek çok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile ilgili aktaran Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Müzenin ülkemizin uluslararası platform ve kendi özvarlığına hitap eden önemli bir seçme, biriktirme, koruma ve sergileme işlevlerini üstleneceğini belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, 20.000m2 kapalı alana sahip, 6 katlı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonunun da, sanatçıların değişik dönemleri yansıtmasıyla birlikte ekol, tarz ve üslûp bakımından geniş bir yelpaze oluşturacağını sözlerine ekledi.

Türkiye resim sanatçısı Orhan Zafer ile Kırgızistan resim sanatçısı Baizak Alybayev’in Gümüş Anahtar Ödülüne layık görüldüğünü de dile getiren Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in vizyonu olduğunu dile getirdi.

Kırgızistan resim sanatçısı Baizak Alybayev de, “Öncelikle Dr. Suat Günsel'e daveti ve bu güzel fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. Size ve ekibinize desteğiniz ve ilginiz, sıcak karşılama ve dostluk dolu atmosfer için sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Türkiye resim sanatçısı Orhan Zafer ise, insanlık tarihinin yazılmasından bugüne hep var olmuş büyük bir medeniyetin sanatsal yansımalarını geleceğe taşıyacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde kendisinin de renklerinin bulunacak olmasından onur duyduğunu söyledi.

Orhan Zafer, Türk Kültür ve Sanatının en büyük mabetlerinden birisi olacağına inandığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin gelecekte Dünya sanat tarihinde de kendinden gururla söz ettireceğini dile getirdi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin gök kubbeyi gökkuşağı gibi saran Türk Dünyasının tüm renklerini buluşturmak amacıyla yüzlerce sanatçının on binler aşan ev sahipliğine yapacağını ifade eden Zafer, “Bu kutlu mekana gelecekte yolu düşenlerin tarihin özünü, balasının gözünü, toprağını, taşını, bayrağını, kızılını, mavisini, akını, halısının motifini, rengini sanatçıların gönül penceresinden görecek. Masalını, ninnisini, sazını, atasının sözünü, ressamların renk diliyle yeniden dileyecek, ruhunda en derinden hissedecek, gözlerinde ve ruhlarına kalıcı izler bırakacaktır” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı UBP Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova da, YDÜ’nün eğitim alanında ülkemizin öncü üniversitelerinden bir tanesi olduğunu ifade ederek, sanatsal faaliyetler için de büyük bir enerji sarf edildiğini ve bu çalışmaların gururla izlendiğini belirtti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bünyesinde bugüne kadar 260 sergi ve 20 binin eserin sergilenme başarısı gösterilmesinin kolay olmadığını dile getiren Berova, bunun büyük bir özveri, çalışma ve organizasyon yeteneği gerektirdiğini söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in sanat alanı ile ilgili bitmek tükenmez bir enerjisi ile bu çalışmaları desteklemesinin önemli olduğuna vurgu yapan Özdemir Berova, sanat alanına yapılan yatırımların önemine değindi.

Berova “Ülkemizde böyle bir gurur kaynağı olan Kıbrıs Modern Müzesinin bulunması ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sanatçıların burada kaynaştırılması KKTC için bir gurur kaynağı. Bu organizasyonu yapan yöneticileriler ile ülkemize büyük katkı sunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesine teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı UBP Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova tarafından Kırgızistan resim sanatçısı Baizak Alybayev ile Türkiye resim sanatçısı Orhan Zafer’ Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi. Daha sonra 2 ayrı kişisel serginin açılışı gerçekleştirildi.