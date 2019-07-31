Türkiye-Azerbaycan Sanatçıları Sergisi, İçişleri Bakanı Baybars tarafından YDÜ’de açıldı. Baybars, “Kıbrıs Türk sanatının kimliğinin tohumları yeşeriyor” derken, sanatçı Prof. Dr. Enveroğlu ise “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile yeni bir Türk kimliği oluşacak” diye konuştu

Türkiye ve Azerbaycan’dan 7 ressamın bir araya gelerek Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve toplamda 25 eserden oluşan “Türkiye-Azerbaycan Sanatçıları Sergisi” İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılış konuşmasını yapan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 40 yıldır bu coğrafyada eğitim, bilim, sağlık, inovasyon ve sanat denildiğinde akla Yakın Doğu Üniversitesi’nin geldiğini ifade ederek, Üniversitenin, sahip olduğu eğitim ve araştırma birikimiyle enerjisini, yerel ve küresel ölçekte, toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için kullandığını söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitelerine ek olarak, 2018-2019 öğretim döneminde 60 yaş üzeri bireyler için “+60 Yaş Tazelenme Üniversitesi’ni” hayata geçirdiklerini, Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi olan “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi”nin de eğitim-öğretim hayatına başladığını belirtti.

Ülkenin kalkınması adına her zamanki gibi geleceğe yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “Tek sağlık konseptine uygun olarak insan, çevre ve hayvan sağlığını ayırt etmeden hizmet vermekteyiz. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi ve Hayvan Hastanesi’yle birlikte Girne Üniversitesi Dr Suat Günsel Hastanesi ve Diş Hastanesi dahil olmak üzere 5 hastane ile toplumumuza dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmaktayız” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 2’si Nobel ödüllü, 5’i bilime yön veren 100 Türk bilim insanı arasında yer alan öğretim üyeleri yanında bu ay içerisinde 2 önemli bilim adamını daha akademik kadroya dahil ederek bu sayının 7’ye çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sanatla Asya’dan Akdeniz’e doğru uzanan yıkılmaz, sağlam bir köprü “Sanat Köprüsü” inşa ediyoruz” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında son 9 ayda Kampüste 84 sergi açılmış, bugünkü sergi ile birlikte bu sayı 85’e ulaşmıştır. Halihazırda Kampüsümüzde 9 Sergi sanatseverlerle buluşmaktadır. 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesiyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Müzeler Bölgesinde; Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Modern Sanatlar Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesiyle 7 müze sanatseverlerle buluşacak” diye konuştu.

PROF. DR. ENVEROĞLU: “KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ İLE YENİ BİR TÜRK KİMLİĞİ OLUŞACAK”

Sergiye katılan sanatçılar konuşan adına Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlham Enveroğlu da, ünlü Rus yazarı Dovstyeski’nin dünyayı güzellik ve sevgi kurtaracak sözüne atıfta bulunarak güzelliği korumak için sanatçıya, sanat koruyuculara ve sanatseverlere büyük iş düştüğünü söyledi.

Enveroğu, “Bir yerde sanat ve sevgi varsa o yerde güzelliği kurtarma çabası vardır demektir. Bugün burada bulunan herkesin bu çabayı ve sorumluluğu hissettiğini biliyorum. Burada yeni bir ekol doğuyor. Basit bir müze veya koleksiyon çalışması değil. Türk sanatında 1950’lerde Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan da 60’lardan 90’lara kadar süren kimlik arayışının en önemli iş merkezindeyiz. Kendi köklerine dayanan modern bir sanat kimliğinin henüz tamamlanmadığını biliyoruz. Bunun için tek başına kimsenin gücü yetmezdi. Bu müze bahanesi ile sanatta yeni bir Türk kimliği doğuyor. Soyut dışa vurumculuğu Suat Hoca’mızın sayesinde bütün dünya buna şahit olacaktır. Sanat hayatımızın altın harflerle yazılacağı bir dönem yaşıyoruz bugün. Bu projeye katılan herkese ve bizlere verilen fırsat için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BAKAN BAYBARS: “KIBRIS TÜRK SANATININ KİMLİĞİNİN TOHUMLARINI YEŞERTEN BİR ADIM ATILIYOR”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da yaptığı konuşmasında, Kıbrıs Türk sanatının kimliğinin oluşturulmasında, buradaki sanat ve kültür tohumlarının yeşermesine ve geleceğe aktarılmasında büyük bir tanıklık edildiğini belirterek Dr. Suat İrfan Günsel’e teşekkür etti.

Bakan Baybars, “Kıbrıs Modern Sanatına yapmış olduğu katkılar ve bu fikri ortaya koyarak bir toplumun kültürel gelişmesi, bütünleşmesi, duygu ve düşüncelerinin ölümsüzleştirilmesi ve ileriki nesillere aktarılması için sanatın etkili araç olduğunu bilen ve anlayan bir insanımıza sahip olduğumuz için gurur duyuyorum. Bu bakımdan, Dr. Suat Günsel’e ve Yakın Doğu ailesine şahsım ve hükümetim adına teşekkür ederim” dedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 85’inci sergisini açmasının Kıbrıs’ın gördüğü ilklerden birini yaşadığını, bu sergilerin de geleceğin ışığı ve umudu olduğunu ifade ederek bu ilklerde yer almaktan gurur duyduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından sergide yer alan 7 sanatçıya teşekkür belgesi takdim etti. Ardından sergi kurdelesi kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Farklı tarz ve ekollerin yer aldığı sergi, 9 Ağustos 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.