Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Lidiya Drozdova, koronavirüs salgınını fırça ucuna taşıdı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte ressamlar da salgını ve mücadeleyi tuvallere yansıtmaya devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Lidiya Drozdova dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen koronavirüsü tuvaline taşıyarak destek verdi

Sanatçı Drozdova , korona virüs'ün insanoğlu üzerinde yarattığı olumsuzluklrdan uzaklaşabilmek adına sanatıyla tuvale yansıttığı eserleri ile mücadeleye destek verdi

Sanatçı, ayrıca yetkililerin uyarı ve önlemlerine harfiyen uyulması gerektiğini, sağlığın şakasının olmadığını vurgulayarak #Evdekalın mesajı verdi

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilerek, Koronavirüsü farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edileceği bildirildi.

Lidiya Drozdova kimdir?

Sanatçı Lidiya Drozdova başta Kazakistan Tasarımcılar Birliği olmak üzere, Sanat Akademisi Sorumlu üyesi, Fransız "Mondial Art" akademisinin üyesi, Gürcistan Sanatçılar Birliği üyesi ve Londra Avrasya yaratıcı derneği üyesidir.

2018 yılında Letonya'daki Kazakistan Büyükelçiliği'nde kişisel sergisini açtı. Kazakistan'daki Letonya Kültür ve Sanat resmi yetkili temsilcisidir. 12 kişisel sergi açtı ve 55 karma sergiye katıldı.

Eserleri, Bağımsız Devletler Topluluğu'nda (BDT) ve yurtdışında Kazakistan, Almanya, Belarus, İran, Çek Cumhuriyeti, Kore, Letonya, Japonya, Rusya ve Tayland gibi ülkelerde müzelerde ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.