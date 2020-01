Kıbrıs Modern Sanat Müzesi dünyada bir ilk olacak

Türkiye, Tajikistan ve Kazakistan sanatçıları tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan üç ayrı resim sergisi, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan tarafından YDÜ’de açıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin dünyada bir ilk olacağını vurgulayan Arslan, “Suat Hoca ilklerin öncüsü olmuştur. YDÜ ile gurur duyuyoruz” dedi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Türkiye sanatçıları; Mümin Candaş, Emel Sıkar Genç, Esra Yıldırım ve Kevser Bayram tarafından 14 eser, Tacikistan resim sanatçıları; Safarbek Qosimov, Gulov Pairav, Makhsudjon Mirmukhamedov ve Eraj Olımov tarafından 23 eser ile Kazakistan resim sanatçıları Faniya Islamova, Oleg Drozdov, Fargat Islamov, Vera Slabospitskaya ve Georgiy Makarov tarafından 49 eserden oluşan üç ayrı karma sergi Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bilimde; Son 5 yıldır ulusal ve uluslararası alanda akademik çalışmaların ve yayın sayılarının istikrarlı bir şekilde arttığından bahsederek, YDÜ’nün 2019 yılı akademik performans verilerine bakıldığında; akademisyenlerin ulusal veya uluslararası 813 etkinliğe katıldığını, 1142 bilimsel etkinlik düzenlendiğini, 864 bildiri sunulduğunu ve 1200’ün üzerinde uluslararası yayına imza atıldığını belirtti.

Uzun zamandır Ar-Ge’ye önemli yatırımlar yapan Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir yandan Robotik futbol takımıyla dünya şampiyonlukları elde ederken, bir yandan da güneş enerjili arabalar Ra-25 ve Ra-27 ile bir hayalin tohumları atıldığını ve güneş enerjili arabalarla başlayan Ar-Ge süreçlerinin, 109 mühendisin gecesini gündüzüne katarak geliştirdiğinin altını çizen Prof.Dr. Şanlıdağ, ilk yerli elektrikli araba Günsel’in test sürüşünün, Kurucu Rektör ve Mütevelli Heyet başkanı tarafından başarıyla gerçekleştirildiğini, Günsel’in lansmanının önümüzdeki ay geniş bir katılımla yapılacağını müjdeledi.

Tacikistan Sanatçıları adına konuşan Makhsudjon Mirmukhamedov; “Başta Sn. Dr. Suat Günsel’e tüm sanatçılara gösterdiği ilgi ve desteği için, bize çalışma, yaratma ve bu projenin bir parçası olma fırsatı sunduğu için Tacikistan Sanatçıları adına en içten duygularımla teşekkür etmek isteriz. Bu tarih dolu, kutsal topraklarda çalışma ve en önemlisi vatanımı ve halkımı temsil etmek benim için büyük bir gururdur.” dedi.

Kazakistan Sanatçılar adına konuşan Georgiy Makarov ise; Sn. Dr. Suat Günsel, davetiniz ve kurduğunuz şartlar, bizim anavatanımızda mevcut değildir. En içten duygularımızla teşekkür ediyoruz. Burada yaratıcılık sürecine tamamen daldık, fikirlerimizi gerçekleştirebildik, ayrıca da her birimiz bu fikirleri geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye sanatçıları adına konuşan Mümin Candaş da Günsel ailesine teşekkür etti ve “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Kıbrıs’a ve dünya sanatına değer katmasını dileriz” dedi.

Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan’da, KKTC’de yaşayan birisi olarak ve Yakın Doğu Üniversitesi mezunu olduğunu o yüzden Yakın Doğu’nun kendisi için ayrı bir gurur olduğunun altını çizdi. Arslan; “Her zaman o gururu içimde taşıyorum. Ne mutlu bana ki Yakın Doğu Üniversitesi şu anda ülkemizde...” dedi

Ahmet Arslan şöyle dedi:

“Yakın Doğu’ya gelince sadece eğitimde değil sağlıkta sporda kültürde sanatta her yerde birinci ve ülkemizdeki 25 tane kayıtlı üniversite içerisinde birinci sırada olduğu, nüfusuyla, barındırdığı akademisyenlerle birlikte göstermektedir. Bu yüzden Yakın Doğu Üniversitesi ile biz gurur duyuyoruz. Yalnızca bu işi üniversite olarak algılamamış bununda dışına çıkarak diğer alanlarda da öncülük yapmıştır. Suat hoca ülkemizde ilklerin öncüsü olmuştur ve bundan dolayı kendisiyle gurur duyuyoruz. Bu ilklerin en başında üniversite ile başlamış ardından ülkemizde üniversite hastanesi... Çok ciddi bir açığı kapatıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde binlerce kişi sağlık buldu ben de bunlardan bir tanesiyim. Eğer Yakın Doğu Hastanesi olmasaydı çareyi yurtdışında arıyor olacaktım. Şahsen ben Yakın Doğu’nun her türlü yönünden yararlanıyorum. Suat beyi çok iyi tanıyorum, vizyonunu çok iyi biliyorum, ülkesini ne kadar çok sevdiğini biliyorum, kazandığı her kuruşu bu yönde harcadığını çok iyi biliyorum. Biz devlet olarak bize düşen görev veya duyarlı bir toplum olarak kendisine her zaman sahip çıkmak yardımcı olmak görevlerimizden bir tanesidir” dedi.

Burada sanat anlamında Tacikistan Kazakistan ve Türkiye’deki bazı sanatçılarımızın eserlerini birlikte görmeye ve onun açılışını yapmak için burada bulunuyoruz. Sanat deyince Suat hocamız bırak ülkede Türkiye’de de ilklerde en ön sırada olduğu ortaya çıkıyor. Buda biz Kuzey Kıbrıs’a gurur veriyor. Son bir yılda sayısız sergi açılışı gerçekleşti. Sergi açılışlarının her geçen gün devam edeceğine inanıyorum. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi dünyada bir ilk olacak, dünyada sanatçıların sanatlarını sergilemek için inanılmaz bir ortam. Emeği geçenlere teşekkür ederim”

Konuşmaların ardından Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan tarafından Türkiye Sanatçıları; Mumin Candaş, Emel Sikar Genç, Esra Yildirim ve Kevser Bayram’a , Kazakistan Sanatçıları; Faniya Islamova, Vera Slabospitskaya, Oleg Drozdov, Fargat Islamov ve Georgiy Makarov ile Tacikistan Sanatçıları; Safarbek Qosimov, Pairav Gulov, Makhsudjon Mirmukhamedov veEraj Olimov ‘a teşekkür belgeleri takdim edildi. Daha sonra sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler 07 Şubat 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek