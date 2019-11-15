Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, dünya sanatına damga vuracak

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında 43 sanatçının eserlerinden oluşan “Cumhuriyet Sergisi” ile Kıbrıslı Türk Sanatçı Özden Selenge’nin “Sanatta 51 Yıl” adlı kişisel sergisi, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu tarafından açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ıncı kuruluş yıldönümünün kutlandığı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında, “Cumhuriyet Sergisi” ile Kıbrıslı Türk Sanatçı Özden Selenge’nin “Sanatta 51 Yıl” adlı kişisel sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen açılışta Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, konuşma yaptı.

Şanlıdağ, şöyle dedi:

“Kendi kaderini tayin etme hak ve özgürlüğünü kullanarak, dünya ve tarih önünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini ilan etmiş bulunan, Kıbrıs Türk Halkı Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi olarak; Kendi yurdunda tam bir güven ve insanca bir düzen içinde varlığını sürdürmek; İnsan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü, kişilerin ve toplumun huzur ve refahını korumayı içeren çok partili, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmek; Atatürk ilkelerine bağlı kalmak ve özellikle O'nun "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini yaygınlaştırmak amaçları ile 15 Kasım 1983 tarihinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anayasasını kabul ve ilân eder. Ve asıl güvencenin yurttaşların gönül ve iradelerinde yer aldığı inancı ile özgürlüğe, adalete ve erdeme tutkun evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet eder.

"Cumhuriyetimiz 36 yaşında, kutlu olsun.”

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erdal Aygenç ise, Kurucu rektör Dr. Suat Günsel’e, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Günsel’e ve tüm Yakın Doğu ailesine teşekkür ederek başladığı konuşmasında; “Bilimde, teknolojide, sporda, sağlıkta, kültür ve sanat alanlarında büyük projelere imza atan; öncü, atılımcı, yenilikçi kimliği ile bu toplumun ve coğrafyanın sadece bugününü değil, geleceğini de tasarlayan, ona yön veren Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde inşa edilmekte olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin 176. Sergisini; Cumhuriyet Sergisi’ni sizlerle birlikte birazdan açacak olmak bizler için büyük bahtiyarlıktır” dedi.

Aygenç “Kuruluşuna Dr. Suat Günsel’in eşsiz vizyonu ışığında büyük bir inanç, hız, özveri ile emin ve güçlü adımlarla devam eden, eşi ve benzeri olmayan yapısı ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, yakın gelecekte sadece gezip görülecek bir mekân olmayacak; dünya sanatına, sanat tarihine damga vuracaktır.” dedi.

Sanatçı Özden Selenge de konuşmasında, Kurucu Rektör Dr.Suat Günsel’in toplumun nabzını tutan biri olduğunu belirterek içinden geçirdiği düşüncelerin birer birer gerçekleşiyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Geçmişte sırtımızda tabloları taşıyarak kıyıda köşede sergiler açardık dileğim kabul oldu ve 1990’lı yıllarda güzel bir sergi salonuna kavuştuk, daha sonra hep güzel bir hastane olması dileğinde bulunduğunu ve bunu da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak gördüğünü vurgulayarak şimdilerde ise Suat hoca’dan bir bakım ve huzur evi düşlediğini söylediğinde salonu dolduran davetliler tarafından alkışlandı. Sanatçı Selenge Dr. Suat Günsel’e seslenerek nasıl ki bir çocuk üniversitesini de hayata geçirdiniz inanıyorum bunu da yapacaksınız diyerek övgüler yağdırdı.

Selenge, 4 yaşında kalemi ve fırçayı eline aldığı günden beri hiç bırakmadığını şu ana kadar 11 kitap ve 9 tiyatro oyunu yazdığını ve hiçbir zaman maddiyat için yapmadığını belirterek afişlerde adının geçmemesi üzerine sitemli olduğunu ve artık oyun yazmadığını anlattı.

Özden Selenge, devlet yetkililerine de seslenerek; “Arzu ederiz ki devletimiz yasa çıkararak sanatı korusun sanatçıyı değil. Örneğin, şu kadar bina, yatırım yapan şu kadar sanat eseri bulunduracak” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise konuşmasında; “Bugün sergilerin 177.sindeyiz saygıyla selamlıyorum. Ve Cumhuriyetimizin 36.kuruluş yıldönümü, bu topraklara gelişimizin 450.yılı.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle devam eden Çavuşoğlu şöyle dedi:

“Askeri zaferler ekonomik zaferlerle taçlanmadığı sürece hiçbir manası yoktur” diğer taraftan “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur” Ne mutlu bize ki sanatçılarımızın kültürümüzü geleceğe taşımak için gerek yazarak, gerekse resmederek, heykeller yaparak, gerekse duygularımızı kitaplara sığdırarak bu yolculuğumuza devlet olma ve geleceğe taşıma yolculuğumuza herkes bulunduğu yerden görev üstlenmektedir. Bu görevlerin en büyüğünü de bugün Suat hoca Kıbrıs Modern Sanat Müzesi vesilesiyle sergilerin 177.sinde bulunmak büyük bir vatan sevgisidir. Bu topraklarda bu emekler yapıldıkça buralar vatan, vatanımız, devletimiz, cumhuriyetimiz kalıcı olacaktır.”

Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından kişisel sergisi açılacak olan sanatçı Özden Selenge’ye Alasya Ödülleri kapsamında Resim Sanatçılarına verilen Fergâni Ödülü takdim edildi. Daha sonra Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in de katılımıyla sanatçı Özden Selenge’ye ait büstün açılışı gerçekleştirildi. Ardından sırasıyla Cumhuriyet sergisi ve kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergiler 22 Kasım 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gezilebilecek.