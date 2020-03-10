Kıbrıs Modern Sanat Müzesi dünya çapında ünlü olacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı üç sanatçının kişisel sergileri, Menteş Gündüz tarafından açıldı. Sanatçılar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin dünya çapında ünlü olacağını vurguladı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Kazakistanlı sanatçılar Alisher Zhurgenov’un 20 eserden oluşan “Bilinç Oyunları” isimli kişisel sergisi ile, Nina Tereschenko’nun 19 eserden oluşan ‘Üç renk’ isimli kişisel sergisinin yanında Valentina Mukhacheva’ya ait 5 eser Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm Kültür ve Spor eski Bakanı Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasına siyahların özgürlük mücadelesinin en önemli isimlerinden ve dünyanın en iyi düşünce adamlarından biri olan Mandela’ya atıfta bulunarak, Mandela’nın “Yıllarca acı çekmek nasıl bir şeydi?” sorusuna verdiği “Ben acı çekmedim. Günü yaşamanın önemini ve yarını çok düşünmemek gerektiğini öğrendim” cevabıyla başladı.

Şanlıdağ; “Bilinmeyen bir geleceğe aşırı kafa yormak veya geçmişi dert etmek bugünün elimizden kayıp gitmesine yol açar” dedi.

Kazakistanlı sanatçı Alisher Zhurgenov ise konuşmasında; “40 gün içerisinde yeni arkadaşları buldum, yeni görüşlerle karşılaştım, yeni teknikleri öğrendim ve bu çok önemli bir tecrübedir. Bu muhteşem projenin mimarına, Sn. Dr. Suat Günsel'e fikirlerimizi, hayat deneyimlerimizi, duygularımızı dünya ile paylaşma fırsatını sunduğu için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Bir diğer Kazakistanlı sanatçı Nina Terechshenko da konuşmasında şöyle dedi:

“İkinci kez Kıbrıs’ta bulunuyorum ama hep yeni hevesle çalışıyorum, çünkü sadece burada yaratıcılığın özgürlüğüne kavuşabiliyorum. Ayrıca Dr. Suat Günsel’e kızım Rusya sanatçısı Valentina Muhacheva’yi da davet ettiği için özel şükranlarımı sunmak isterim. Kızımla birlikte çalıştık, ancak ben ayrılıyorum ve umut ediyorum ki bir daha onunla birlikte Kıbrıs’ta çalışma fırsatım olacaktır. İnanıyorum ki, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi dünya çapında ünlü olacaktır. Bunun için Dr. Suat Günsel tarafından her şey yapılıyor.”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm Kültür ve Spor eski Bakanı Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz ise konuşmasında şöyle dedi:

“Bir sanatçımız gerçeklikle ilgili çalışması olduğunu ancak buradaki sanatçılar tanıdıktan sonra daha farklı şeyler çizmeye yöneldiğini ve Suat Hoca’dan çok feyz aldığını, düşündük sonra daha ileri gidebileceğine yönelik açıklamalarını okudum. Bir diğer sanatçımız ise okuduğu kitaplardan etkilenilerek bunu tuvale dökmeyi hedef seçmiş, çok doğru bir seçim yapmış. Çünkü geçmişten, kopmadan ama geleceği de çok dikkate almadan günü yaşayınız diyor. Doğrudur, ama eğer biz bunları geçmişten geleceğe eser olarak bırakmazsak, geleceğe de yön veremeyeceğimiz konusunda çok ciddi mesajlar verdiği kanaatindeyim.”

Menteş Gündüz, konuşmaların ardından Kazakistanlı sanatçılar Valentina Mukhacheva’ya teşekkür belgesi, Alisher Zhurgenov’a Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara Alasya Ödülleri kapsamında verilen “DOGDURBEK NURGAZİEV” ödülü ve Nina Terechshenko’ya ise Gümüş Anahtar Onur Ödülü”nü takdîm etti.

Ödül takdiminin ardından sergi kurdeleleri kesildi. Sergi 16 Mart 2020 gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.