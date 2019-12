Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çok önemli çekim noktasıdır

Kazakistanlı üç sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve toplamda 86 eser içeren üç ayrı kişisel resim sergisi Turizm Bakanı Üstel tarafından YDÜ’de açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan Umirbek Tleuliyev’e ait “Boğalar” adlı 36 eser, Pyotr Kishkis’e ait “ Hislerin Kronikleri” adlı 18 eser ve Guldana Zhurkabayeva’ya ait “Elektik Ben” adlı 32 eserden oluşan ve toplam 86 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Dt. Ünal Üstel tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, pekçok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren, yaratıcılıkta özgürlük sağlayan ve dünya sanatını bu coğrafyada birleştiren eşsiz bir eser olduğunu belirtti. “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, çağdaş estetik değerler ve anlayışlar düşünüldüğünde, ülkemizin, uluslararası platform ve kendi özvarlığına hitap eden önemli bir seçme, biriktirme, koruma ve sergileme işlevlerini yükümlenen bir kurum hüviyetindedir” diyen Şanlıdağ; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonu, sanat tarihi bağlamında ülkelerini en iyi şekilde temsil edecek eserlerden oluşmaktadır.” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesiyle birlikte birçok önemli projeye imza atan, hayatın her alanında tecrübeleriyle her daim yanımızda olan, önderlik eden, başta Suat Hocamız olmak üzere Günsel ailesinin her bir bireyine, bu önemli projeye destek sağlayan tüm sanatçılarımıza, çalışanlarımıza, katılımınız için içtenlikle teşekkür eder, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve sanat dolu yeni bir yıl dilerim.” İfadelerini kullandı.

Kazakistanlı sanatçı Umirbek Tleuliyev de, konuşmasının başında, “Muhteşem bir proje, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin organizatörlerine ve çalışma ekiplerine en içten duygularımla teşekkür etmek isterim” dedi.

Üçüncü kez Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sempozyumuna katıldığını ve her defasında kendisinin de yeni yetenekler kazandığını belirten Tleuliyev; “Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel başta olmak üzere, sizlere 2020 yılında sağlık, refah ve hayallerinizin gerçekleşmesini diliyorum.” dedi.

Guldana Zhurkabayeva da, “50 gündür yaratıcılık dolu bir atmosferde, inanılmaz bir tempoda, kendimizi ve yeteneklerimizi yeniden tanıdık ve meslektaşlarımızla güzel muhabbetler yaşadık. Sn. Dr. Suat Günsel’e böyle bir fırsatı sunduğu için çok teşekkür ederim. Bugünü yaşıyoruz ki yarın onu tarih yapalım! Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinde yer alan başta Dr. Suat Günsel’e ve ekibinize en içten duygularımla şükranlarımı sunarım” dedi.

Pyotr Kishkis ise; “Atölyelerimiz, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öyle bir yerdir ki burada kendi gücüne güveniyorsun ve inanıyorsun. Bu yer, sürekli yenilenen bir su pınarıdır. Burada ışık dolu bir hayatı tekrardan yaşadım. Birçok insanın arasında tekrardan kendimi buldum. Başka eserlerde, karakterlerde, renklerde kendime ait bir şey bulmaya, doğrusunu bulmaya çabaladım. Sn. Dr. Suat Günsel’e ve konuksever toprağınıza sonsuz minnettarım. Bu günlerde yanımda olan herkese teşekkür ederim! Güzellik aramadan doğar ve sanat yolunda sadece cesur ve düşünen biri arayıcı olabilir.” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Dt. Ünal Üstel de Yakın Doğu Üniversitesi’nin farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getirerek farklı kültürlerden birçok eseri ülkemizde sergilenmek üzere birleştirdiğine değinerek şöyle dedi:

“Yakın Doğu Üniversitesi ve sanatçılarımıza ülkemize bu değerli kazanımları sağladıkları için teşekkür ediyorum. Yakın Doğu Ailesi “Müzelere destek, geleceğe destektir” sözünü kendine ilke edinerek ülkemize eşsiz değerler katmaya devam ediyor. Yapılan etkinlik ve çalışmalar bir yandan ülke tanıtımına fayda sağlarken, ülkemize gelen turistler için çok önemli çekim noktaları da oluşturuyor. Bakanlık ve Hükümetimiz adına değişik kültür ve sanatlarını ülkemizde buluşturan Yakın Doğu Ailesine ve Kazakistanlı sanatçılarımıza bir kez daha teşekkür ederken, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’ne elimizden geldiği kadar destek olacağımızın sözünü veriyorum”

Konuşmaların ardından Turizm ve Çevre Bakanı Dt. Ünal Üstel tarafından kişisel sergileri açılacak Kazakistanlı sanatçılar, Umirbek Tleuliyev’e Alasya ödülleri kapsamında uluslararası resim ustaları ULUĞ BEG ödülü, Pyotr Kishkis ve Guldana Zhurkabayeva’ya Gümüş Anahtar Onur ödülü takdim edildi. Sergiler 10 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.