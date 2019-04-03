Fotoğraf ve Resim Sanatçısı Gazi Yüksel’in 100 eserden oluşan “Yerel Sanatlar” adlı fotoğraf sergisi, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından YDÜ’de açıldı. Akıncı, YDÜ’de şu an 9 farklı serginin açık olduğuna dikkat çekerek, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bir medeniyet işaretidir” dedi

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi, Fotoğraf ve Resim Sanatçısı Gazi Yüksel’in 100 eserden oluşan “Yerel Sanatlar” başlıklı kişisel fotoğraf sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Yakın Doğu Ortaokulu Sergi Salonu’nda açıldı.

Gazi Yüksel’in özgeçmişinin okunduğu serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

Sergiyi muhteşem görsellerden oluşan bir çalışma olarak niteleyen Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, sanatçının Yerel Sanatlar ismini sergide metaforik anlamda kullandığını ifade ederek, sergilenen eserlerin Kıbrıs doğasını ve Kıbrıs doğasındaki olayların doğayı nasıl etkilediğini gösterdiğini söyledi.

Eğitim, sağlık, kültür ve sanatın toplumun ve ülkelerin gelişmesinde büyük önemi ile anlamı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, eğitim sayesinde toplumun ekonomi, sosyal kültürel ve siyasi yapısının geliştiğine vurgu yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Hastanesi ardından kültür ve sanat alanında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin hayata geçirildiğini anlatan Prof. Dr. Sadıkoğlu, müzenin koleksiyonunda Çin’den Fransa’ya kadar büyük bir e koleksiyonunun oluştuğunu söyleyerek müze hakkında bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Sekiz ay önce temelleri atılan, 6 katlı ve 20 bin metrekare alanı olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin üçüncü katı inşa ediliyor. Dünyadan, özellikle Türk dili konuşan ressamların eserleri koleksiyona dahil edilmiştir. Bu eserler şu anda ikinci müzemiz olan Kıbrıs Sanat Merkezi’nde sergileniyor. Sadece eserlerin sergilendiği bir müze değil eğitimsel ve araştırma bakımından da gelecekte önem taşıyan bir müze olacaktır. Dünya çaplı eserlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılması vatanseverliğin bir örneğidir” dedi.

Müze koleksiyonunda olan eserlerin ve gelecek olan eserlerin uluslararası platformda da değerlendirmek için üniversite yönetiminin “Alasya” isimli bir ödül verilmesini kararlaştırdığını açıklayan Prof. Dr. Sadıkoğlu, Alasya Ödülü çerçevesinde sanatın farklı alanlarında ödüller tahsis edileceğini kaydetti.

Suat Günsel’in yatırımlarını Kıbrıs’ın gelişmesine ve yükselmesine yönelik yaptığını dile getiren Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, kültürel ve sanatsal çalışmalarla da Kıbrıs Türkü’nün adının uluslararası platformda duyurulduğunu ifade ederek sözlerini noktaladı.

AKINCI: SANATA VE KÜLTÜRE DEĞER VEREN YDÜ’DE BULUNMAK MUTLULUK VERİCİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, kültüre, sanata değer ve emek vererek yatırım yapan Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek sanat eserleri ile kültür varlıklarının yapılmasına tanıklık edildiğini söyledi.

Çeşitli vesilelerle bir çok kez üniversitede bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan yardımcısı iken 1999 yılında kampüs içersinde açılışı yapılan Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nin büyük bir sıçrama noktası olacağını Suat Günsel ile paylaştığını ve bugün birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Her yıl Eylül ayında tiyatro festivaline ev sahipliği yapıyor. Kongre, konferanslar yanında bilimsel, siyasal her türlü etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kampüste şu anda 9 tane farklı serginin açık olması gurur verici, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bir medeniyet işaretidir” diye konuştu.

Sanatçının toplumuna ışık tutan, uyaran ve yön vermeye çalışan bir kimlik olduğuna inandığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazi Yüksel’in de çalışmasında doğanın güzelliklerini gösterirken, onu korumanın ve uyumlu bir şekilde ilerlemenin, sürdürebilir bir kavram çerçevesinde gelişmenin önemli olduğunu da anlamamıza yardımcı olacağını ifade etti.

Gazi Yüksel’in eserlerinde doğanın kendisinin bir sanat eseri olduğunu gösterdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, doğanın sanat eseri olarak yaratıldığını, doğanın güzellikleri, dengesi, doğada var olan güzelliklerin bilince çıkarılmaya çalışıldığı bir çalışma olduğunu söyledi.

İBN HEYSEM ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Mutafa Akıncı ile Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat günsel tarafından Fotoğraf ve Resim Sanatçısı Gazi Yüksel’e Yakın Doğu Üniversitesi müzelerinde eserleri sergilenen sanatçılara verilen Alasya ödülleri kapsamındaki fotoğrafçılık ustaları ödülü “İBN Heysem”ödülü takdim edildi.



