Kıbrıs kültürü yaşatıldı

FOLK-DER, Kültür ve Sanat Günleri ile halk dansları, dans ve müzik dolu üç gece yaşattı

Lefkoşa Folklor Derneği’nin (FOLK-DER) bu yıl 19’uncunu düzenlediği Kültür ve Sanat Günleri; halk dansları, dans ve müzikle dolu üç gece yaşattı.

Kıbrıs Türk kültürünü yaşatan FOLK-DER’in etkinliğinde; üç gece boyunca farklı yaş gruplarından, yüzden fazla dernek dansçısının yanı sıra Mehmetçik Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği, Gençlik Merkezi, Cranberies Dans Grubu, Studio Mod, Dance Bace ve Tango Siempre Cyprus konuk ekipler olarak gösteriler sundu.

Üç gece boyunca Kıbrıs’a özgü yiyeceklerin satıldığı stantlar da kuruldu.

19. FOLK-DER Kültür Sanat Günleri’nin ilk gecesinde Engül Atamert yönetiminde Kıbrıs şarkıları söyleyen dansçılar, kültürlerini öğrenme ve aktarma şansı yakaladılar. Lefkoşa Folklor Derneği dansçılarından Baran Mutluyakalı, Saffet Soykal ve Şenol Dereli’nin sunduğu müzik dinletisi, gala gecesinde büyük beğeni topladı. Her yıl etkinliğe ayrı bir tat katan FOLK-DER Müzik Grubu, Dr. Ertem Nalbantoğlu, Engül Atamert, Nejla Egemen, İnan Aşam ve Şenol Dereli eşliğinde icra edilen Kıbrıs halk dansları müzikleriyle derneğin farklı gruplarındaki dansçıların ortak gösterisi de izleyenleri coşturdu.