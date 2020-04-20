Kıbrıs'ımızın Güzel Çocukları

Bu hafta 23 Nisan, çocuklarımızın bayramı, eğlenmeleri mutlu olmaları gereken bir gün. Bu yıl yıllar sonra ilk defa corona hastalığından dolayı çocuklar, eğlenemiyor, etkinlikler yapılamıyor.

"EST SOLARUS OTH MITHAS " Onurum Hayatımdır

Bu günlerde geçecek, bu günlerin bize öğrettiği bilime,sağlığa,sanata, kültüre daha fazla yatırım yapmaktır. Çocuklarımız geleceğimizdir. Ülkeyi yönetecek, güzel günlere götürecek olan onlardır. İyi bir eğitimle onları kültürlü, okuyan, düşünen bireyler olarak yaşama hazırlamam bizlerin bir borcudur. Onlara müzeler, okullar, tiyatro, opera binaları yapmamız gerekir. Kitaplarla buluşacakları kütüphaneler, bilimi öğrenecekleri bilim merkezleri yapmamız, Dünya vatandaşı yapmamız bu ülkenin çocuklara olan en büyük borcudur. Gelenek yoksa, gelecekte olmaz.

Çocuklarımızın çöpler içinde yürüyeceği sokaklar değil medoş laleleri içinde oynayacağı parklar, eğlence yerleri olmalı. Çocuklarımızın sokaklarda korkarak bisiklet sürecekleri yollar değil, bisiklet yolları olacağı bir ülke istiyorlar bizden.

Ülkemiz çocukları bizden gelecek isterler, genelev değil, ülkemin çocukları bizden kültür merkezi ister, kumarhane değil. Ülkemizin çocukları bizden geleceğini isterler, gericiliği değil.

Tüm çocuklarımızın 23 Nisanı kutlu ve mutlu olsun.

KÜÇÜK OKULLU

Küçük okulluyum ben;

Severim okulumu yürekten.

Okuyup adam olacağım,

Yurda sevinç saçacağım.

Okumak benim için eğlence,

Çalışmak güzel bir şeydir bence.

Hele tatil olunca,

Sular şırıldayınca,

Dağlara tırman, oyna,

Kuvvet al okumaya.

Küçük okulluyum ben

Severi mokulumu yürekten

Özker Yaşın (Çocuk,C:16/6,1961, 16)

BİR ÇOCUĞUN ÖZLEYİŞİ

O kadar soğuk ki anneciğim.

Kuşlar ötmüyor artık balkonumuzda!

Vadide Çiçekler solmuş

Karanlığa bürünmüş engin sema:

Bulutlar dağların doruklarında

Yine yağmur mu yağacak anneciğim?

Nerde ruhuma gülen mavilikler

Güneşi özlüyorum anneciğim!

Yağmur yağıyor damlara şak, şak

Bir gariplik sarmış içimi

Buzlu rüzgârlarla uyanır şafak

Kaybetmek istemiyorum sevincimi.

Çıplak bahçelerde Sarı nergizler açılmış yine!

Koparmak istiyorum anneciğim

Rüzgârlar doluyor ellerime!

Çırçıplak ağaçlar kimsesiz kalmış

Ardıç kuşları gelmiyor sesiniz!

Güvercinler, karbeyaz güvercinler

Neredesiniz? Neredesiniz?

Urkiye Mine Balman (Çocuk,C:5/3,1958, 524)

KARŞI ARSADA TOP OYNAYAN ÇOCUKLAR

Karşı arsada top oynayan çocuklar

Bir şiire mi büyüyorlar, bir tüfeğe mi,

Dünya bir şarkı mı bir yangın mı hazırlıyor onlara?

Yarın nasıl esecek onlara doğru yaşam,

Nasıl esecekler delikanlı gövdeleriyle

Akıl ve yürekleriyle yaşlı dünyaya?

Kara Kıbrıs zeytini gözleriyle

Hangi rengi vuracaklar yarın dünyaya,

Hangi rengi vuracak yaşam onlara?

Fikret Demirağ ( Demirağ, A.Ş.A.S, 48)

BİR ÇOCUKLUĞU, YENİDEN

Bir gün yolun düşerse çocukluğunun evine

bir portakal yaprağını ezerek avucunda

kokusunu uzun uzun içine

çekmeyi sakın unutma,

gövden ve yüreğinle bir daha dolaş

artık geri gelmez çocukluğunu

mersinleri hışırdata hışırdata

Zeytinlerin serin, kaba gölgelerinde

bir gövdeye sırt verip

çocukluğunu büyüten su seslerini

uzun uzun dinlemeyi unutma,

ölmüş bir babanın umutsuzluklarını

ve bir ananın patlayan avuçlarını

sokaklardan, bahçelerden sormayı

sakın unutma

Zamanın ve betonların gövdene

ve yüreğine sardığı kabuğu

kırmadan, çatlatmadan döneyim deme

uğuldayan, debelenen dünyaya

Fikret Demirağ (Demirağ, A.Ş.A.S, 49)

23 Nisan

En mutlu Bayramımız,

Nisanın 23’ü.

Bu bayramı yaratan,

Atamın yılmaz gücü.

Olmasaydı Atamız,

Bu bayram olamazdı.

Babam öyle söyliyor(söylüyor),

Tarih te(de) böyle yazdı.

Ruhun Şad olsun Atam,

Düşmanı yurttan attın.

Sultanlar bahasına,

Bize Bayram yarattın.

Biz'de and(ant) içiyoruz,

Sözünü tutacağız.

Dünyalar yaşadıkça,

Onu yaşatacağız.

BİLSEV VAHiB

Mennoya İlk Okulu

Sınıf V ,1958

Atatürk

Türkün atası odur.

Ölmüş bir milleti

Canlandıran odur.

O her yerde büyük

Her işte birincidir.

Onun ismini işiten

Her Türk.

Daima sevinçlidir.

Hele 23 Nisan'da

Biz çocuklar her yanda,

Gezip koşup, oynarız

Onun ismini daima anarız.

Gönderen: OSMAN CEMAL

Sınıf IV,

Körfez ilkokulu.1958

ÇOCUKLARA ÖĞÜTLER

Sürmeyin dik yokuşa hayat arabanızı

Üzmeyin annenizi, dinleyin babanızı

Hayatın zorlukları bilgilerle aşılır

Bunu başarmak için şimdiden çalışılır.

Sevmeyin söylemeyin yaldızlı yalanları,

Hiç bir yalan kirletmez, erdemli olanları.

Başkasını düşünen arttırır değerini

Büyüklere hürmet et koru küçüklerini

Her oyun sönük kalır, vazifenin yanında

Tam olarak yapılır, vazife zamanında.

Tembellik geleceği zehirden acı yapar

Hayat çalışkanları, başının tacı yapar.

Celal Sıtkı Gürler (Çocuk,C:3/9,1957, 303)