Kezban Tanlı'nın resim sergisi Özok Hyundai Plaza’da açılacak

Kezban Tanlı’nın bugüne kadar yaptığı resimlerin ve karakalem çalışmalarının yer alacağı sergi Özok Hyundai Plaza’da havuzlu bahçede verilecek bir kokteyl ile başlayacak

Kezban Tanlı’nın ilk kişisel resim sergisi 30 Ekim 2019 Çarşamba Özok Hyundai Plaza’da sergilenecek. Ressam Kezban Tanlı’nın “Çizgim” adını verdiği resim sergisi bugün İstanbul Yeditepe Üniversitesi Profesörlerinden Refik Aziz tarafından açılacak. Kezban Tanlı’nın bugüne kadar yaptığı resimlerin ve karakalem çalışmalarının yer alacağı sergi Özok Hyundai Plaza’da havuzlu bahçede verilecek bir kokteyl ile başlayacak.

Resim sergisine ev sahipliği yapan Özok Group direktörlerinden Fatma Özok her zaman sanata ve sanatçıya büyük değer veren Özok Group’un, kuruluşunun 40.yıl etkinlikleri arasında bir de resim sergisine ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını belirterek, tüm sanatseverleri 9 Kasım’a kadar açık kalacak sergiye davet etti.