Kazakistanlı sanatçının eserleri sergide

Kazakistan sanatçısı Nelli Bube’nin farklı tekniklerle hazırladığı kişisel resim sergisi, Çalışma Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından YDÜ’de açıldı

Kazakistanlı ressam Nelli Bube’nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 20 eserden oluşan Kişisel Resim Sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Sergide, Özay Günsel Haskasap’ın da 1 eseri yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, eserleri dünyanın farklı ülkelerinde özel koleksiyonlarda sergilenen Kazakistanlı sanatçı Nelli Bube’nin tuval üzerine resim, rölyef resim ve grafik gibi farklı teknikler kullanarak hazırladığı serginin sanatseverlerle buluştuğunu söyledi.

Sergide ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’in torunu Özay Günsel Haskasap’ın çizmiş olduğu doğa temalı değerli bir eserin de sergilendiğini belirten Prof. Dr. Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi’nin müze çalışmalarından bahsetti.

Prof. Dr. Özkul, bilime verdikleri önem kadar sanata ve müzeciliğe de önem verdiklerini ifade ederek, içlerinde bilim, teknoloji ve sanatı birleştirdikleri Kıbrıs Araba Müzesi, Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni hayata geçirdiklerini söyledi. Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç müzeleri gibi yeni müzelerin ekleneceğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Özkul, 4. Nesil bir Üniversite olarak toplumun bilinçlenmesine öncülük ederken KKTC’nin de uluslararası platformlarda tanınmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul şöyle konuştu: “Bugün 14 Türk Cumhuriyet ve topluluklarında Yakın Doğu Üniversitesi kadar KKTC de tüm detayları ile bilinmekte ve takip edilmektedir. Modern Sanat Müzemizin düzenlediği çalıştaylar sonucunda Üniversitemiz sergi salonlarında son 10 ayda çeşitli temalarda farklı ülke ressamlarına ait birçok sergi açıldı. Haziran ayı sonu itibariyle bu sergilerin sayısı 50’yi geçmiş durumdadır. Şu anda Modern Sanat Müzemizin envanterinde çeşitli sanat dallarında 10.000 civarında eser bulunmakta ve müze 2020 yılı 15 Kasımda yeni binasına taşındığında hedeflenen rakam olan 20.000 eserin aşılacağı aşikârdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nde ikinci kişisel sergisini açtığını dile getiren Kazakistanlı sanatçı Nelli Bube’de, Yakın Doğu Üniversitesi altında çalışmanın kendisi için büyük bir haz olduğunu söyledi.

Bube, “Eserlerimin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer alacak olmasından dolayı mutluyum. Burada olduğum süre içerisinde farklı ülkelerden gelen sanatçılarla karşılaşarak yeni teknikler öğrendim ve yeni arkadaşlar edindim. Bu yeni tecrübe bana daha fazla çalışma ve ufkumun gelişmesi için yeni bir başlangıç noktası olacaktır. Eserlerimin 15 tanesi Kazakistan kültürünü, 2 tanesi de Kuzey Kıbrıs’ın eşsiz güzelliğinin renklerini yansıtmaktadır. Kazakistan temsilcisi olarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi misyonuna sonsuz destek olmaktan mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen sergilere büyük bir heyecan ve mutlulukla geldiğini ifade ederek, bu maratonun devam edeceğini söyledi.

Ülkemizin dış dünyada tanıtımı anlamında bu etkinliklerin önem kazandığına vurgu yapan Bakan Sucuoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Türk Cumhuriyetlerden sanatçıların yapmış olduğu eserlerle açık ara olarak Doğu Akdeniz’in en zengin müzesi olduğunu belirtti.

Bakan Sucuoğlu, “Bu bize gurur veriyor. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına sanatsal anlamda büyük katkı sağlıyor. En iddialısını ve en iyisini yapmak Suat Hoca’nın en büyük özellikleri arasında yer alıyor. Sağlık ve eğitim alanındaki başarılarını gördük, sanat konusunda da dünya liderliğine oynuyor. Dünyadaki en zengin sanat müzelerinden birisini yarattı. Bu tanıtım sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil genel anlamda bölgemize de bu zenginliği tanıtmak gerekiyor. İlkokul öğrencilerinin yapmış olduğu resimleri de izledim. Bu eserlerin ülke sınırlarımız içerisinde haberdar edilmesi gerekiyor. Nelerin yapıldığının görülmesi gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Kazakistanlı sanatçı Nelli Bube’ye teşekkür belgesi takdim edilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra sergi gezilerek eserler incelendi. Eserlerinde yarı dekoratif bir stil kullanan sanatçının Kazakistan kültürünü ve Kıbrıs’ın güzelliğine duyduğu hayranlığı “Blooming Cyprus” ve “Kuzey Kıbrıs’ın Renkleri” adlı çalışmalarında yansıttığı sergi, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında 5 Temmuz 2019 tarihine kadar Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.