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Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına konser

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Hüner Coşkuner ve Cem Kafkas, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına YDÜ- Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde konser verdi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına konser
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile eşi Meral Akıncı’nın da katılarak izlediği  Hüner Coşkuner-Cem Kafkas konseri, Atleks Sanverler ve Önder AVM ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Yoğun katılım olan gecede, ülkeden de hemen hemen tüm koroların destek verdiği, özellikle Girne Belediye Korosu, Gazimağusa Belediye Korosu, Müzik Gönüllüleri Korosu ile Lefkoşa Müzik Derneği’nin yüksek katılım gösterdiği belirtildi. Pazar akşamı verilen konser için satılan bilet ve gelen bağışlarla, derneğin 60 hastanın kemoterapi ücretlerini ödeyebileceği bir meblağ kazanmalarına vesile olunduğu kaydedilen açıklamada, katkı koyan herkese teşekkür edildi. 

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