"Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük" Konulu Resim Yarışmasının sonuçları açıklandı

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliği ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasının sonuçları bugün açıklandı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 113. yıl dönümü anısına düzenlenen yarışmaya 15 okuldan 444 öğrenci katıldı. Yarışmanın ödül töreni ve sergisi 14 Mart Perşembe, Açık Öğretim Fakültesi’nde saat 16.30’da gerçekleştirilecek. Yakın Doğu Üniversitesi Modern Sanat Müzesi Danışmanı Yardımcı Doçent Mustafa Hastürk, Doçent Serkan İlseven ve Ressam Kezban Tanlı’dan oluşan jürinin derecelendirmeksizin belirlediği ödül kazananlar şöyle: İsim: Yaşı: Okulu: Sınıfı: Öğretmeni: Zara Ayşe Başman 11 Final Okulları 5 Tuğba Genç

Ezgi Yerli 9 Doğu Akdeniz Doğa İlkokul 4 Ayça Çağla Öztürk

Melina Tepegöz 9 Doğa International School 4 Elif Tuğun

Ilgın Göçen 9 Doğu Akdeniz Doğa İlkokul 4 Ayça Çağla Öztürk Jüri Özel Ödülü

Derin Aksaygın 9 Gönyeli lkokulu 4 Damla Meren Sine Vakıf Özel Ödülü

Arda Arıkan 9 9 Eylül İlkokulu 3 Okan Kazmacı