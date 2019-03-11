banner255
Duş Başlığını Nasıl Temizlenir?
Duş Başlığını Nasıl Temizlenir?
30 0
32 0
 
Vounus eserleri Girne’de sergileniyor
Vounus eserleri Girne’de sergileniyor
16 0
Girneliler yenişemedi
Girneliler yenişemedi
45 0
Off road yarışına Macila damgası
Off road yarışına Macila damgası
20 0
Dünyada 8 Mart böyle kutlandı
Dünyada 8 Mart böyle kutlandı
18 0
Şampiyon Karakol İlkokulu
Şampiyon Karakol İlkokulu
24 0
banner82

"Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük" Konulu Resim Yarışmasının sonuçları açıklandı

banner27

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliği ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasının sonuçları bugün açıklandı.

banner262
"Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük" Konulu Resim Yarışmasının sonuçları açıklandı
banner267

  

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 113. yıl dönümü anısına düzenlenen yarışmaya 15 okuldan 444 öğrenci katıldı. 

Yarışmanın ödül töreni ve sergisi 14 Mart Perşembe, Açık Öğretim Fakültesi’nde saat 16.30’da gerçekleştirilecek. 

Yakın Doğu Üniversitesi Modern Sanat Müzesi Danışmanı Yardımcı Doçent Mustafa Hastürk, Doçent Serkan İlseven ve Ressam Kezban Tanlı’dan oluşan jürinin derecelendirmeksizin belirlediği ödül kazananlar şöyle: 

İsim:                              Yaşı:           Okulu:                           Sınıfı:              Öğretmeni: 

Zara Ayşe Başman       11         Final Okulları                            5                  Tuğba Genç 
Ezgi Yerli                        9         Doğu Akdeniz Doğa İlkokul      4                   Ayça Çağla Öztürk
Melina Tepegöz              9         Doğa International School        4                  Elif Tuğun    
Ilgın Göçen                     9         Doğu Akdeniz Doğa İlkokul      4                  Ayça Çağla Öztürk

Jüri Özel Ödülü
Derin Aksaygın               9         Gönyeli lkokulu                         4                  Damla Meren Sine

Vakıf Özel Ödülü
Arda Arıkan                    9        9 Eylül İlkokulu                           3                   Okan Kazmacı    

 

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.