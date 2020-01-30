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“Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışması başladı

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“Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışması başladı

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde her yıl düzenlediği “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışması bu yıl da gerçekleştiriliyor.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, KKTC devlet ve özel okullarında öğrenim gören 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 114. yıldönümü çerçevesinde düzenlenecek “3. Geleneksel Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasına başvuru  süreci, 6 Mart tarihinde sona erecek. 
Zengin ödüllerin verileceği yarışmanın ödül töreni 13 Mart günü saat 17.00’de Açıköğretim Fakültesi Konferans Salonu’nda yer alacak.
Katılmak isteyen öğrenciler, okullarındaki resim öğretmenleri aracılığıyla ya da şahsen İlköğretim Dairesi'ne veya Dr. Fazıl Küçük Müzesi'ne başvurabilecek.
Şartname ve katılım formu Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nin facebook sayfasından veya Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nden alınabilecek.

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