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Kalavaç Kültür Festivali,15 Eylül Pazar günü

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Kalavaç Kültür Festivali,15 Eylül Pazar günü
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8. Kalavaç Kültür Festivali,15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy iş birliğinde hazırlanan festival saat 10.30’da başlayacak.

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festivalde, Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Dillirga Grubu, Dilekkaya Modern Dans Grubu, Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Ekibi ve Yakın Doğu Dans Okulu gösteri sunacak.

Festivalde ayrıca Grup Frekans konseri, Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Feslikan Grubu gösterisi, Zumba Dance Dila Hatun gösterisi, Mesarya Yıldızları Jimnastik Grubu, Değirmenlik Belediyesi Orkestrası, Değirmenlik Sanat Derneği Halk Dansları yer alacak.

Festival, Grup Cousins konseriyle son bulacak.

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