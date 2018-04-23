Kağıt sanatçıları ürettiklerini sergiliyor

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’nin bu yıl “PaperTouch 2” adı altında düzenlemiş olduğu sergi 28 Nisan tarihine kadar SOL Atölye ve Sergi Salonu Lefkoşa’da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek

(Mustafa ERKAN )

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’nin bu yıl “PaperTouch 2” adı altında düzenlemiş olduğu sergi 17 Nisan akşamı açılışı gerçekleştirildi. Sergi 28 Nisan akşamına kadar sanatçıların eserleri sergilenecek.

SOL Atölye ve Sergi Salonu Lefkoşa’da sanatseverlerle buluşan eserler büyük beğeni topladı. Kağıt sanatında neler yapıldığını takip etmeyi amaçlayan Dernek düzenlediği faaliyetlerle diğer ülkelerdeki kağıt sanatçıları ile de işbirliği yapıyor.Yurt içinden ve yurtdışından iki sanatçıdan oluşan juri üyelerinin seçkisi ile 27 sanatçının eseri sergilendi. Yerli sanatçılar yanında yabancı katılımcı sanatcılar şöyle oldu. Ahmet Albayrak, Arzu Altınkılıç, Aslı Bolayır, Berna Aydın, Emel Samioğlu, Eser Keçeçi, Gökçe Keçeçi, Hakan Pehlivan, Hana Altaratz, Heidi Trautmann, İnci Kansu, İsmet Tatar, Kemal Behcet Caymaz, KleinHedva, Laura Behar, Mustafa Öztunç, Nilgün Güney, Nurith Eppstein, Nurtaç Özler, Omid Kalantar, Roya Alaqhehand, Ruth Shomroni, Savaş Güngör, Sefi Gal, Sevil Saygı, Simge Uygur, Ulviye Perçinci. Sergi, 28 Nisan tarihine kadar SOL Atölye ve Sergi Salonu’nda izlenebilecek.

İki sene gibi bir geçmişi olan genç dernek yan etkinlikleri izleyiciyle buluşturmak için yaptığı etkinlik programı;20 Nisan Cuma, 17.00 sunum: Sofia Hadjipapa, Simgelerin Sürekliliği: Çağdaş “Saatlerin Kitabı”. 24 Nisan Çarşamba saat 15.00 workshop: Laura Behar- Painting with Pulp.Ücret: 125 TL. (25 Euro) Üyeler ücretsiz katılabilir. 25 Nisan Salı, 17.00 sunum: Laura Behar- Bienals in İsrail. SOL Atölye ve Sergi Salonu’nda yer alacak.