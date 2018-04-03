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Kadına şiddet sahnelendi

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Kadına şiddet vakasının hatırlatıldığı “Sıradaki Ya Sensen” adlı tiyatro oyunu, YDÜ’de sahnelendi

Kadına şiddet sahnelendi
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Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Sanat Kulübü tarafından Ruşen Mert Amanat’ın yazıp yönettiği “Sıradaki Ya Sensen?” adlı tiyatro gösterisi sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de yer alan oyuna yoğun izleyici katılım gösterdi.

“Sıradaki Ya Sensen?” adlı oyun, üniversite öğrencileri ile halk tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.  Tiyatro gösterimi boyunca,  8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla kadınların toplumdaki değeri ve kadına şiddete son verilmesi vurgulanırken basında uzun süre yer alan ve tüm halkın kınadığı Özgecan olayına da yer verilerek 'Kadına Şiddet' vakası hatırlatıldı. Seyirciler de 'Kadına Şiddete Hayır' diyerek destek verdiler.

 Etkinlikle ilgili konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç.Dr. Dudu Özkum Yavuz, üniversite bünyesinde sanat alanındaki tüm aktiviteleri destekleyeceklerini belirtirken sanata ilgi gösteren öğrencileri de böyle etkinliklerde görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

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