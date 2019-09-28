İzleyiciler, olağandışı bir yüzleşmeye tanık oldu

Tiyatro Festivali’nde Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu’nun hazırladığı “Dali’nin Kadınları” oyunu izleyiciyle buluştu. Müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarının da olduğu oyunda izleyiciler, olağandışı bir yüzleşmeye tanık oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu’nun hazırladığı “Dali’nin Kadınları” oyunu izleyiciyle buluştu.

Erdi Işık tarafından kaleme alınan ve Ali Düşenkalkar’ın yönetmenliğini yaptığı oyun YDÜ AKKM’de sahnelendi.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu’nun sunduğu oyunda Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral, Melda Narin Güler, Gülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan rol aldı.

Ütopik bir evrende geçen, yer ve zaman kavramının kaybolduğu Dali’nin Kadınları, her biri ayrı renk olan Marilyn Monroe Virginia Woolf, Edith Piaf ile Frida Kahlo’yu bir araya getirdi.

Çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılan ve absürt komedi olarak nitelendirilen, aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarının da olduğu oyunda izleyiciler, olağandışı bir yüzleşmeye tanık oldu.

Sanatseverler tarafından ayakta alkışlanan oyunun sonunda, sahneye çıkan LTB Başkanı Mehmet Harmancı oyunun yönetmeni Ali Düşenkalkar’a festival plaketini takdim ederek, festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Oyunun yönetmeni Ali Düşenkalkar da, festival yapmanın kolay bir iş olmadığını söyleyerek, sponsor olup festivale katkı koyan tüm firmalar ile Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu çalışanlarına teşekkür etti.