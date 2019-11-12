İyi Bir Okur Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar

Her biri ayrı klasikler içine girmiş, birbirinden bambaşka dünyaları anlatan bu kitaplar iyi bir okur olma yolunda okunması gerekenlerden bazılarıdır

Kitap okumanın hayatımızı bir disiplin içerisine sokma hususunda ciddi bir etkisi var. Ne zaman, nerede ne yapacağımızı bilmek bize iyi bir zaman yönetimi sağladığı gibi kendimizi de iyi hissettirir. Söze Ahmet Hamdi Tanpınar’ın cümleleriyle devam edersek: “Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kainata nakleder.” Bu ahengi kazanmak için yapabileceğimiz en iyi şeylerden birinin kitap okumak olduğunu söyleyerek içeriğimize başlayalım. Bu listedekiler iyi bir okur olma yolunda size çok yardımcı olacaktır. İşte geniş bir yelpazedeki derlememizden okunması gereken kitaplar!

1. Otomatik Portakal (Anthony Burgess)



Okunması gereken kitaplar listemize distopik bir eserle başlıyoruz. Filme de çevrilen Otomatik Portakal, İngiliz yazar Anthony Burgess’e tümör teşhisi konup 1 yıllık ömrü kaldığı söylendiğinde yazılır. Şiddete eğilimli bir grup gencin lideri Alex, modern toplumu şiddete başvurarak ve çok sert bir dille eleştirir. Distopya edebiyatta yeni bir soluk olarak edebiyat tarihine geçmiş bir eserdir.

2. Martin Eden (Jack London)



Yazdıklarıyla çağdaş edebiyatının en kıymetli temsilcilerinden biri olan Jack London, Martin Eden ile ölmeyen bir eser meydana getirmiştir. Yazar olma tutkusuyla tüm zorluklara, yoksulluklara göğüs geren, içine girdiği ortamların kültür seviyesine yetişmek için durmadan okuyan, sonra da aslında o çevrelerin sahtekârlıklarına tanık olan Martin, büyük oranda Jack London’un kendisidir. Tek farkla ki; Jack London işçi sınıfı yazınında önemli bir edebiyatçı iken, yarattığı Martin Eden karakteri bireyci bir tiptir ve bu bireyciliği onu kötü bir sona götürmektedir.

3. Simyacı (Paulo Coelho)



1947 doğumlu Coelho, o ‘’eski dünya’’yı yaşayıp da günümüzde hayatını sürdüren nadir isimlerden biridir. En meşhur eseri Simyacı’yı Mevlana’nın Mesnevi’sinden ilham alarak yazan Coelho yarattığı karakteriyle bir dış ve iç yolculuğu beraber anlatır. Simyacı, İspanya’dan kendi hazinesini bulmak için Mısır piramitlerine giden bir çobanın masalsı öyküsüdür. Bu hazine kişinin kendi kaderini nasıl çizebileceği, mutluluğa nasıl kavuşacağı gibi sorulardan teşekkül eder.

4. Fareler ve İnsanlar (John Steinbeck)



Nobel ve Pulitzer Edebiyat Ödülü’ne layık görülen yazarın başyapıtı Fareler ve İnsanlar olarak bilinir. Sırf bu nedenle de okunması gereken kitaplar listenizde yer alabilir. Eserlerinde işçi sınıfının koşullarına, örgütlenme biçimlerine sıkça yer veren John Steinbeck burada da iki gezgin çiftçiyi konu alır. Kendisi de bir dönem çiftçilik yapan yazarın romanlarındaki karakterlerin oldukça gerçekçi olması da biyografik unsurlar taşımalarındandır.

5. 1984 (George Orwell)



Çağdaş klasiklerin ve distopya edebiyatın en çok konuşulan, en sık atıf yapılan eserlerinden biri 1984’tür. Klasik olduğu için okuyanlar daha sonra tekrar okumalı, ilk kez okuyacaklar da bir ön araştırma yapmalıdır. Stalin’e bir eleştiri olarak değerlendirilen 1984 aslında bir yandan da tüm baskıcı rejimlere, tüm otoritelere karşı bir çığlıktır. Büyük Birader karakteri her şeyi gözetleyen, herkesin nasıl düşüneceği ve yaşayacağına karar veren ve bu maksatla işbirlikçilerini yanında bulunduran otoritedir. Winston adlı karakterse, bu sıkışmışlığa bir çözüm bulmak isteyen insanların biridir, ancak kendi hükümleri adına işkenceyi hoş gören Büyük Birader, muhalifleri de itaatkar vatandaşlara dönüştürür.

6. Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali)



Modern Türk edebiyatının en çok konuşulan eserlerinden biri Kürk Mantolu Madonna’dır. Bahsedilmesine oranla eser yeterince hazmedilebilmiş midir tartışılır. Başkarakter Raif Efendi sessiz, içe kapanık, sıradan biri olarak tanınır. Ancak gençliğinde Almanya’da yaşadığı bir aşk hikâyesi ömrünün bir kısmının film gibi geçtiğinin ispatıdır. Bu aşk hikayesinden hareketle Raif Efendi ve aşkı Maria Puder Sabahattin Ali’nin güçlü kalemiyle anlatılır.

7. Uçurtma Avcısı (Halit Hüseyni)



Eser, sınıf farkları içinde birlikte büyüyen Emir ve Hasan adlı çocukların dostluğundan hareketle öğrenebileceğimiz birçok şey barındırır. Emir zengin bir iş adamının oğlu, Hasan ise o adamın yanında çalışan hizmetkâr bir babanın çocuğu. Sovyet işgalinde Emir ve babası ülkeyi terk eder ancak Emir çocukluk arkadaşını unutamaz. Çocukluktan saflığa, ihanetten sadakate, babalardan oğullara pek çok mefhumu anlatan eser zengin toprakların yok edilişini de arka fonda verir.

8. Kurtlarla Koşan Kadınlar (Clarissa Pinkola Estes)



Özellikle son zamanların en çok konuşulan eserlerinden biridir. Kadınların yaratıcı iç seslerine dönmeleri gerektiğini anlatan eser, bu açıdan kurtlarla kadınların benzer yönleri olduğunu savlıyor. Duygularıyla hareket eden kadınlar farklı kültürlerin masallarıyla anlatılıyor.

9. Aşkımız Eski Bir Roman (Ahmet Ümit)



Yerli edebiyat sevenlerin okunması gereken kitaplar listesine ekleyebilecekleri bir eser. Polisiye edebiyatının Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden Ahmet Ümit’in son çıkan kitabıdır. Yazarın diğer eserlerinde de görülen Başkomser Nevzat cinayetleri çözmek için yine iş başındadır. Tanıtımdan alıntı: ‘’Aşk hiçbir zaman masum değildir. Petersburg’un soğuğundan, İstanbul’un sıcağına gelen bir Rus bilim insanı. İstihbarat servislerini birbirine düşürecek kadar gizemli bir kayboluş. Mutluluğu ararken kendini ölümün kıyısında bulan çaresiz bir âşık…’’

10. Bülbülü Öldürmek (Harper Lee)



Pulitzer Edebiyat Ödülü’nü kazanan eser, Amerika’da yaşanan ırkçılığı bir çocuğun saf dünyasının gözünden anlatıyor. Yayımlandığı 1960 yılından bu yana en çok konuşulan, ses getiren eserlerden biri olarak yolcuğunu sürdürüyor.

11. Tutunamayanlar (Oğuz Atay)



Yazıldıktan sonra yıllarca önem verilmeyen Tutunamayanlar Oğuz Atay’ın başyapıtıdır. Bugün artık yurt dışında da oldukça ilgi görmektedir. İntihar eden bir arkadaşının izlerini süren Turgut Özben, hayatını sonlandıran arkadaşının modern topluma neden ayak uyduramadığını araştırmaktadır.

12. Fahrenheit 451 (Ray Bradbury)



Yazarına dünyaca ünlü dört ödül kazandıran eser de okunması gereken kitaplar listesi için önemli bir roman. ‘’Aptal kutusu’’ denilen televizyonun ve hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin bizi okumaktan nasıl uzaklaştırdığı anlatılıyor. Guy Montag adlı itfaiyecinin işi de, bu topluma hiç de uymayan şeyleri, kitapları yakmaktır.

13. Aylak Adam (Yusuf Atılgan)



Bugün Türk edebiyatının en çok konuşulan eserlerinden biridir. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında başlayan ‘’kentteki aylaklar’’ meselesi, eserde Türkiye’ye özgü işlenir. O günün aydınlarının yaşadığı ve eserde de geçen sorunlarsa bugün hala tazeliğini korumaktadır.

14. Nietzsche Ağladığında (Irvin D. Yalom)



Yazarın en sükse yapan eserlerinden biri olup filme de çevrilmiştir. Eserde felsefe, psikanaliz ve tıbbın en önemli ve gerçek isimleri vardır: Nietzsche, Freud, Bruer. Tabii bu üç erkeği de etkisi altına alan Lou Salome de çarpıcı bir biçimde işlenir. Üçlünün 19. asır Viyana’sındaki entelektüel, felsefik yaşamları, ümitsizlik teması altında anlatılır. Mutlaka okunması gereken kitaplardandır.

15. Bir Ömür Nasıl Yaşanır (İlber Ortaylı)



Çok yer gezen, gören, çok kitap okuyan, çok yemek tadan, çokça kültürü bilen ve içlerinde yaşamış olan İlber Ortaylı’dan bir hayat rehberi. Dil öğrenmekten gezilecek yerlere, dinlenilecek müziklerden okunması gereken eserlere kadar bu kitap çok önemli bir pusula. Ara ara dönüp bakılması gerekir ve mutlaka okunması gereken kitapların en önemlilerinden biridir.

16. Vitrinde Yaşamak (Nurdan Gürbilek)



Türk eleştirisinin en kıymetli isimlerinden Nurdan Gürbilek’in ilk kez 1992’de basılan ilk kitabıdır. Bu kitap memleketin kültür – sanat meselelerini merak eden, özellikle de 12 Eylül döneminin etkisini öğrenmek isteyenler için çok önemlidir. Darbenin ardından ‘’kurulan’’ yeni kültür – sanat ortamının bugünlere uzanan etkisini öğrenebilmek için okunması gereken kitaplardan biridir.

17. Suç ve Ceza (Dostoyevski)



Tüm zamanların en çarpıcı dünya klasiklerinden biri olan Suç ve Ceza yazarın Rus toplumundan çekip çıkardığı ve yarattığı bir karakterdir. Konuyu direkt tanıtımdan aktaralım: ‘’ ‘Eski’ öğrenci Raskolnikov, “kiracıdan” kiraladığı daracık odasında beş parasız günler geçirmektedir. Modern zamanların, çağdaş bilimin ve edebiyatın bu yaratıcı, akıllı genci, toplumun gerici bir canavara dönüşmüş karanlık avucunda ezilip un ufak mı olacaktır yoksa? Bir gün oturduğu bir kafede, anarşist düşüncelere sahip gençlerin konuşmalarına kulak misafiri olur ve aklına tüm dertlerine son verecek bir şey gelir. İlk iş olarak da kapıcının kulübesindeki baltayı kestirir gözüne. Dünya edebiyatının en ünlü baltasını…’’

18. Şeker Portakalı (José Mauro de Vasconcelos)



Yazarlık öncesi çok farklı sektörlerde çalışan yazar, bu kitabı 12 günde yazar ama 20 yıllık bir tecrübenin ürünüdür. Biyografik unsurlar taşıyan eser gerçek hayatı, acıyı öğrenen bir çocuğun hazin öyküsüdür.

19. Dönüşüm (Franz Kafka)



Modern dünya edebiyatının en bilinen yazarlarından Franz Kafka, Dönüşüm ile bir başyapıt yaratmıştır. Kapitalist ekonomik sistemin eleştirildiği ve kahramanın bir böceğe dönüştüğü eser Kafka’ya özgü soğukkanlı bir dille anlatılır. Sistem eleştirisinin en özgün yapıldığı eserlerden biridir.

20. Romeo ve Juliet (William Shakespeare)



Oyun yazarı ve şair olarak bilinen, dünya edebiyatının en tepe noktasındaki isimlerden biri olan Shakespeare’in en meşhur eseridir. Düşman ailelerinin çocukları birbirlerine aşık olurlar. Ancak çevrelerindeki kavga dolayısıyla bu, umutsuz bir aşktır.

21. Sefiller (Victor Hugo)



Fransa’nın en başat romantik yazarlarından Victor Hugo’nun başyapıtıdır. Memleket için siyasi kavgalara giren ve yirmi yıl sürgün yaşayan yazar Sefiller’i de bu tecrübeyle yazar. Kürek mahkumu bir adamla onu kovalayan bir polis müfettişi anlatılır. Buradan hareketle dünyada sürüp giden yoksulluk, haksızlıklar ele alınır.

22. İki Şehrin Hikayesi (Charles Dickens)



Okunması gereken kitaplar listenizde İki Şehrin Hikayesi de mutlaka olmalıdır, özellikle de dünya tarihini merak ediyorsanız. Fransız İhtilali öncesinde Paris ve Londra’da geçen romanda zindandan kurtulan bir doktor ve yeniden iyi bir yaşam kurmak için Londra’da buluştuğu kızı vardır. Ancak Paris’teki hareketlenmeler onların planlarına gölge düşürecek gibidir. Londra ise Paris’e kıyasla aydınlık günler yaşamaktadır.

23. Savaş ve Barış (Tolstoy)



Kimi edebiyat çevrelerince dünyanın en iyi romancısı olarak kabul gören Tolstoy’un en klasik eseridir. Bir tarihi roman niteliği de taşıyan eser, Napolyon’un Rusya işgaliyle başlar, bu savaşa karşı üst ve alt kesimlerin gerçekçi portreleriyle devam eder. İkinci cildinde ise artık savaşın ileri dönemleri ve kazananın belli olmadığı bir atmosfer vardır. Mutlaka okunması gereken bir kitap olduğunu söylemeye hacet yoktur.

24. Aşk ve Gurur (Jane Austen)



Filme de çevrilen Aşk ve Gurur taşralı bir kız ile varlıklı bir aileden gelen bir adamın arasındaki çatışmalı ilişkiyi ele alır. Toprak sahibi ve zengin olan genç adam, taşralı kıza gururla yaklaşırken, yokluklar içinde büyüyen kız ona karşı önyargı sahibidir. Bu ekonomik unsurlar ikilinin birbirlerine yaklaşımında çok etkili olur. Romandaki kadın karakter hem yazarın hem de aslında tüm Jane Austen okurlarının en çok sevdiği kadın kahramanlardan biridir.

25. Yolda (Jack Kerouac)



Beat Kuşağı olarak bilinen, kendini ‘’yol’’la tanımlayan topluluğun en önemli temsilcilerinden biri Jack Kerouac olarak bilinir. Kendi hikayesini anlattığı Yolda eseri hayalperestlerin, yollarda gezinenlerin, dumanlı kafaların bir öyküsüdür. Ve arkadan her daim bir caz melodisi çalar. Özellikle gezginler için mutlaka okunması gereken kitaplardan biridir.

26. Yaşlı Adam ve Deniz (Ernest Hemingway)



Kısa öykücülüğün usta ismi Hemingway, tüm maharetini bu eserinde konuşturmuş gibidir. Yaşlı bir Kübalı balıkçının sandalla açılıp avlanırken kılıçbalığıyla giriştiği amansız mücadeleyi anlatır. Usta kalem Hemingway böylesi bir hikayeden de modern bir klasik çıkarmayı bilmiştir.

27. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu (Stefan Zweig)



Avusturyalı büyük yazar ve entelektüel Stefan Zweig’ın en merak edilen kitaplarından biridir. Bir kadının, hayatınca sevdiği tek erkeğe yazdığı bir mektuptan oluşur. Ancak kadının kimliği asla bilinmemektedir. Psikanalizi oldu olası merak eden yazar bu eserinde de insan psikolojisini mutlak aşk kavramı ekseninde ele almaktadır.

28. Mutlu Prens (Oscar Wilde)



Kitaptaki masalları yaş gözetmeksizin kendini çocuk ruhlu hissedenlere yazan Oscar Wilde bencillik ve ders çıkarma ekseninde öyküler yumağı ortaya çıkarıyor. Masallarındaki kimi karakterler açgözlülüklerini anlayıp düzelenler kimileri de daha fazlasını isteyen bencil kimseler olarak karşımıza çıkıyor. Yazarın erken dönem, masalsı eserlerindendir.

29. Çavdar Tarlasında Çocuklar (J. D. Salinger)



Yazarın ilk ve tek romanı olmasına rağmen bugüne değin en çok konuşulan modern eserlerden biridir. Kabaca henüz büyümemiş, ergen bir çocuğun büyüklerin dünyasına ettiği isyanları anlatır. Okuldan atılan genç çocuk isyankar ruhuyla beraber maceradan maceraya koşmaktadır.

30. Dövüş Kulübü (Chuck Palahniuk)



Gelelim okunması gereken kitaplar derlememizin sonuna. Brad Pitt ve Edward Norton’un başrolünde oynadığı bir filmle de bilinen Dövüş Kulübü modern toplumun hastalıklarına radikal bir yerden odaklanıyor. Saplantılı genç bir kadınla sistemin öğrettiği gibi yaşayan genç bir adamın tüketim dünyası içerisindeki amansız hikayesi. Filmi izleyip de ne kadar beğendiyseniz eser hakkında da o kadar ümitlenmelisiniz.

31. Yüzyıllık Yalnızlık (Gabriel García Márquez)



Nobel Edebiyat ödüllü yazar Gabriel García Márquez, en parıldayan eseri Yüzyıllık Yalnızlık’ta büyükannesinin anlattığı masal öykülerini, kendi çocukluk yıllarını referans alarak bir anlatı sunuyor. Yüz yıl sonra soyu tükenecek olan lanetli bir büyük ailenin düşsel bir kasabadaki öyküsü anlatılıyor. Bu açıdan büyülü gerçekçiliğin de en büyük temsilcilerinden biri olan Gabriel García Márquez bu anlayışı eserine layıkıyla işliyor.

32. Cesur Yeni Dünya (Aldous Huxley)



1984 ile beraber distopik edebiyatın diğer mihenk taşı da Cesur Yeni Dünya’dır. Orwell’ın romanı 1984 ile baş başa giden, anlatılan eserde baskıyı gizliden bir hareket olarak görürüz. İstenilen düzenin sürmesi için hipnopedya yani uyku eğitim sisteminin uygulandığı bir dünyada insanlar da makineler gibi üretilir. Kimsenin isyan etmemesi için herkesin uyuşuk bir mutluluğa terk edildiği bu yeni dünyanın alternatifi de verilmektedir.

33. Veba (Albert Camus)



Savaşlar ve buhranlarla geçen 20. yüzyılda yetişen Albert Camus ”yazgıya” karşı mücadeleyi Veba romanında ele alır. Oran halkı tahmin edilemeyecek şekilde salgın boyutuna ulaşan vebaya karşı çözümler aramaktadır. Oranlıların giderek umutsuzluğa sürüklendiği bir atmosferde bu salgından kurtulmak için çalışan emektarlar da vardır. Veba tahmin edilebilir ki romanda gerçekten bir hastalıktan fazlasını temsil eder: Yoksulluğu, haksızlığı, zulmü, acıyı.

34. Cevdet Bey ve Oğulları (Orhan Pamuk)



Nobel Edebiyat ödüllü yazarımız Orhan Pamuk’un ilk romanıdır. Yazarın kendi yaşamından izler de görebileceğiniz eserde Nişantaşılı bir ailenin üç kuşak serüveni ele alınır. Modernleşme çabasının içindeki bir Türkiye’yi ta II. Abülhamid devrinden alarak anlatan eser edebiyatımızda bir klasik olarak da kabul ed