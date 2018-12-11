İstanbul’un Tarihi Sahafları

Eski kitap kokusunu içine çekmek ve nadir bulunan kitapların, plakların, çizgi romanların içinde kaybolmak isteyenlerin uğrak mekanıdır sahaflar. Gittiğiniz sahaflarda sıcak bir çay eşliğinde güzel bir kitap sohbeti yapabilir, yıllanmış plaklarla eski günleri yad edebilirsiniz. Tabii günümüzde her sahaf bu şekilde imkanlar sunmuyor, işi sadece ticaret olarak görenler de çok fazla. Kırtasiyeye dönüşmeye başlayan ve çözümlü soru bankalarıyla dolu bu “Sahaflar” yerine bu kültürün temsilcilerini ziyaret etmeniz, hem sizin için hem de onlar için çok faydalı olacaktır.

Listemizde, sahaf kültürünü ayakta tutmaya çalışan, kitabı sadece bir eşya olarak görmeyen sahafları bulacaksınız.

1. Arşiv Sahaf, Ortaköy

Sahaf Naim bey, 30 yılını vermiş bu işe. İş demekle belki hata ediyoruz, bu onun için artık bir aşk olmuş. Ortaköy’ün gözde sahaflarından olan Arşiv Sahaf, sizi her dilden kitaplarıyla karşılıyor. Sahafta bulamadığınız kitap varsa da Naim Bey’e sormanız yeterli çünkü kendisinin sahaftakilerin dışında neredeyse 100.000 kitabı daha var.

Dereboyu Caddesi Dere Çıkmazı Sokak 20/5, Ortaköy İstanbul | 0212 227 40 76

2. Sahaf Nazım Hikmet

İsmini sahibinden alan sahaflardan biri Sahaf Nazım Hikmet. Küçük diyebileceğimiz bir alana sahip ancak bu küçük alanın içinde adeta bir hazine saklı. Raflara göz atarken sizi aniden etkileyebilecek kitaplara sahip bu sahaf, ünlü yazarların da uğrak noktası.

Hocazade Sk. No:24, Katip Mustafa Çelebi, 34433 Beyoğlu/İstanbul | 0212 243 1001

3. Denizler Kitabevi, Beyoğlu

Denizler kitabevi, iç dizayn konusunda eşsiz bir kitabevi diyebiliriz. Bir dönem kapanıp tekrar açılan Denizler Kitabevi, büyüleyici atmosferinin yanında içindeki değerli kitaplarıyla da ziyaret edilmesi gereken mekanlardan.

İstiklal Cd. 199 Beyoğlu / İstanbul | 0212 243 3174

4. İmge Sahaf, Kadıköy

Kadıköy’ün meşhur Akmar Pasajı’ndan biraz yukarı çıktığınızda İmge Sahaf ile karşılaşıyorsunuz. Kitapların yanında birçok değerli ve nadir eseri de bu sahafta bulmanız mümkün. Ayrıca kendi sitelerinde de bu nadir eserleri fiyatlarıyla birlikte sergiliyorlar.

Güneşli Bahçe Sok. 41/A Kadıköy / İstanbul | 0216 449 3964

5. Sahaf Dil-Tarih

Geçen yıl 20. yılını kutlayan Sahaf Dil-Tarih’in sahibi Sami Önal, Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. Elinde olan 30 bin kitabı edebiyat severlerle buluşturmak isteyince açmış Sahaf Dil-Tarih’i. İçinde tarih, edebiyat, sanat, felsefe, politika gibi birçok alanda eserler bulabileceğiniz bu sahaf da ünlü türkologların uğrak noktası.

Igrıp Sok. 24-Fenerbahçe / İstanbul | 0216 345 10 79

6. Gezegen Sahaf, Beyoğlu

Diğer sahaflar ile karşılaştırdığımızda Gezegen Sahaf biraz daha genç. 2007 yılında kurulan bu sahaf, Türkçe kitapların yanı sıra Osmanlıca, İngilizce, Almanca ve daha birçok dilde kitaplarla dolu. Bunların yanında tabiiki Gezegen Sahaf’ta da birçok nadir eseri bulmanız mümkün.

Aslıhan Sahaflar Çarşısı, Galatasaray, Beyoğlu / İstanbul | 0212 293 94 87

7. Simurg Kitabevi & Sahaf

Simurg, İstanbul’un en ünlü ve en eski sahaflarından. Öyle ki, sahafın içinde 1500’lü yıllardan bile kitap bulmak mümkün. Hal böyle olunca müdavimleri de çok oluyor. Simurg, eline geçen önemli kitapları sahafta satmadan önce bu müdavimleri telefonla bilgilendiriyor. Çoğunlukla da sahafa gelmeden bu kitaplar sahiplerini buluyor.

Kalyoncu Kulluğu, Kalyoncu Kulluğu Cd. No:13, Beyoğlu / İstanbul | 0212 292 47 47

8. Barış Sahaf, Moda

Barış Sahaf’ın tarihi aslında 1966’lara dayanıyor. Beyazıt’taki Sahaflar Çarşısı’nda sahaflık yapan Halil Bingöl’ün sahafı Barış Bingöl’e devretmesiyle Barış Sahaf’ın da temelleri atılmış oluyor. Bu sahafta da diğerleri gibi birçok dilden eserleri bulabilmeniz mümkün. Bunun yanında kimlikler, eski evraklar, fotoğraflar ve hatıratlar da sizleri bekliyor.

Mühürdar Cd. No:71 Moda / İstanbul | 0216 414 07 75

9. Narteks Sahaf

Listemizin başında kitap almaktan ziyade sahafların kitap sohbetleri yapabileceğiniz bir yer olduğundan bahsetmiştik. İşte Narteks sahaf, bu özelliği tam anlamıyla karşılayan sahaflardan biri. Emekli öğretmen Sıtkı Bey ile kitaplar hakkında güzel bir sohbet, her kitapseverin yapması gereken bir şey.

Hüseyinağa Mah. Meşrutiyet Cad. 10 Aslıhan Pasajı Dk:46 Beyoğlu / İstanbul | 0212 245 48 54

10. Librairie de Pera

Librairie de Pera, Fransızca’da Pera Kitapçısı anlamına gelmekte. Adından anlaşılacağı üzere Pera’da olması gereken bu 90 yıllık çınar, Pera’daki ev sahibi yüksek kira bedelleri isteyince Pera’daki yerine veda etti. Ülkede kitaba ve edebiyata verilen değerin en net göstergelerinden biriydi bu olay. Neyse ki Pera, Kadıköy’de kitapseverler için müzayedelerine devam ediyor.

Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi Kınaytürk Ap. No:58/8 Kat:2 Kadıköy İstanbul | 0850 346 78 70

11. Sahaf Turkuaz

Birçok akademisyen ve araştırmacının uğrak yeri olan Sahaf Turkuaz, 2001 yılında Emin Nedret İşli ve Püzant Akbaş tarafından kurulmuş. Kaliteli arşivinin yanında pek çok kütüphane ve araştırma merkezine de referans kitaplar sağlamakta.

Gazeteci Erol Demek Sokak, Erman Han, No 5, Kat 3, Daire.7 Beyoğlu / İstanbul | 0212 245 4588

12. Cihannüma Sahaf

Taksim’deki bu şirin sahafı Cihangir Demiroğlu ile eşi işletiyor. Bu sahafta da diğerleri gibi birçok kartpostal, yazma eser, taş plak ve eski fotoğraf bulabilirsiniz. Eğer yolunuz İstiklal’e düşerse, uğramanız gereken noktalardan birisi de Cihanümma Sahaf

İstiklal Caddesi, Büyükparmakkapı Hasnulgalip Sokak, No: 1 Daire: B Beyoğlu / İstanbul | 0212 293 96 07