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İspanya’da Kıbrıs türküleri seslendirilecek

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Otello Çoksesli Korosu İspanya'da çok sesli Kıbrıs türkülerini seslendirecek

İspanya’da Kıbrıs türküleri seslendirilecek
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Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çoksesli Korosu, İspanya’da düzenlenecek yarışma ve festivalde çoksesli Kıbrıs türkülerini seslendirecek.
İspanya’nın “Lloret de Mar’’ şehrinde 10-15 Eylül’de yer alacak ‘’9. Uluslararası ‘Pau Casals’ Koro Yarışması ve Festivali’ne’’ davet edilen koro, halk şarkıları kategorisinde yarışacak.
Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nden verilen bilgiye göre, çeşitli ülkelerden binlerce koristin katılacağı festival ve yarışmada Otelle Çoksesli Korosu dini müzik kategorisinde de Barselona’nın en büyük katedralinde performans sergileyecek.
İspanya’ya gitmek üzere yarın ülkeden ayrılacak 35 kişilik korist kadrosuyla Otello Çoksesli Korosu 11, 12 ve 13 Eylül tarihlerinde üç farklı yerde konserler verecek.
Oskay Hoca'nın düzenlemelerini yaptığı Kıbrıs halk türkülerini çoksesli olarak seslendirecek koro, yarışmada halk şarkıları kategorisinde yarışacak. Koro, dini müzik kategorisinde Barselona'da büyük katedralde vereceği konserde birçok dini müzik eseri yanında Cenan Akın'ın düzenlediği ''Ben Seni Bulmuş İken'' isimli Yunus Emre şiiri üzerine bestelenmiş ilahiyi de seslendirecek. Son olarak da sokak konserleri verecek olan Otello Çoksesli Korosu, yarışma sonuçlarının açıklanacağı ödül törenine de katılarak İspanya'dan ayrılacak. 
Otello Çoksesli Korosu’nu şefler Rana Uluçay ve Erkan Dağlı yönetecek. Besteci Oskay Hoca da koroyla birlikte İspanya’ya gidecek.
Koronun KKTC’yi müzik alanında dünyada tanıtma hedefiyle geçen yıl Prag Müzik Festivali ve Macaristan'da Türk Günü'ne, 2017’de ise Ohrid Korolar Festivali’ne katılarak konserler verdiği belirtildi.
 

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