İsmet Vehit Güney anısına sergi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, ilk Kıbrıslı Türk Ressam İsmet Vehit Güney’in anısına düzenlediği ve 61 sanatçının 142 eserinden oluşan “Sanatla Var Olmak Sergisi” yarın Başbakan Erhürman tarafindan YDÜ’de açılıyor

Kıbrıs Türk Resim sanatının başlamasına ve Kıbrıs Türk toplumsal varlığının çağdaş uygarlık bağlamında varlığının tescillenmesinde oldukça önemli bir payı bulunan İsmet Vehit Güney’in ölümünün onuncu yıl dönümü anısına Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenen ve 61 sanatçının 142 eserinden oluşan “Sanatla Var Olmak Sergisi” Başbakan Tufan Erhürman tarafından açılıyor.

Serginin açılışı, 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 09.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi Sergi Salonları’nda yapılacak.

Kıbrıs’taki 61 resim sanatçısının plastik sanatlar alanındaki bütün disiplinleri kapsadığı 142 eserin sergileneceği “Sanatla Var Olmak Sergisi”, 9 Mayıs 2019 tarihine kadar, hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

KIBRIS CUMHURİYETİ BAYRAĞININ MİMARI

Kıbrıs Türk resim sanatının mihenk taşlarından biri olan İsmet Vehit Güney, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin beyaz zemin üzerine Kıbrıs haritası ve zeytin dalından oluşan bayrağının, ambleminin ve Kıbrıs Lirasının tasarımlarını yaptı.

İSMET V. GÜNEY KİMDİR?

Kıbrıs Türk resim sanatının duayenlerinden olan İsmet Vehit Güney 1932 yılında Limasol’da doğdu. 1946’de kişisel sergisini açan ilk Kıbrıslı Türk ressam oldu.Lefkoşa Türk Lisesi’nde resim ve sanat tarihi öğretmenliği yapan İsmet Vehit Güney, 1985 yılında KKTC Kültür Bakanlığı Devlet Ödülü aldı. Kültür Sanat Hizmet Ödülü, Sanat Başarısı Ödülü, Hizmet Onur Ödülü, Yılın Sanatçısı Ödülü ve Devlet Milli Eğitim Bakanlığı Ödülü gibi bir çok ödül kazanan İsmet Güney Belfast Quiins University Stranmill’s College’de sanat eğitimim aldı. İsmet Güney, resim çalışmaları yanında grafik, fotoğraf, serigrafi, karikatür, reklamcılık, renk ayrımı gibi farklı alanlarda ve tekniklerde de çalışmalar yaparak bu alanlarda eğitim verdi. Ayrıca şiir ve öyküler yazdı.