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İskele, İclal Aydın’ı ağırladı

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İskele, İclal Aydın’ı ağırladı
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Oyuncu-Yazar İclal Aydın, İskele Belediyesi’nin bu yıl 10. düzenlediği Kültür&Sanat Günleri kapsamında dün akşam İskele AKM’de kadınlarla bir araya geldi.
Hayat hikâyesinden kesitler aktaran İclal Aydın başından geçen acı tatlı olayları mizahi bir dille anlattı. Kâh güldürüp kâh ağlatan İclal Aydın’ın finalde söylediği “Kar” şiiri ise çok beğenildi.   
İskele AKM’de düzenlenen söyleşiye İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa, Meclis Üyesi Huriye Kaşer’in yanı sıra çok sayıda kadın katıldı. 
Gecenin sonunda Kurukafa ile Kaşer, İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günleri’ne yaptığı katkı dolayısıyla İclal Aydın’a çiçek takdim etti.
Oyuncu ve yazar İclal Aydın, söyleşinin ardından kitaplarını kadınlar için imzaladı.
KÜLTÜR&SANAT GÜNLERİ SÜRÜYOR
İskele Belediyesi 10. Kültür&Sanat Günleri, 15 Mart Cuma akşamı saat 20.00’da bu yıl 21. düzenlenecek İskele Belediyesi-KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni ile devam edecek. 
Ülkemizin yanı sıra Türkiye ve Tataristan’dan şairlerin katılacağı buluşma İskele AKM’de gerçekleşecek. 

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