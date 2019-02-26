İskele Belediyesinin 10. Kültür Sanat Günleri başlıyor

“Renkler ve Kültürler İskele’de Buluşuyor” temasıyla düzenlenen Kültür Sanat Günleri, 2 Mart’ta İskele Belediyesi Kültür Evi’nin saat 14.30’da açılışıyla başlayacak

İskele Belediyesinin 10. Kültür Sanat Günleri 2 Mart’ta başlıyor.

“Renkler ve Kültürler İskele’de Buluşuyor” temasıyla düzenlenen Kültür Sanat Günleri, 2 Mart’ta İskele Belediyesi Kültür Evi’nin saat 14.30’da açılışıyla başlayacak. Geçen yıl yapımına başlanan Kültür Evi’nin bir bölümünde Kıbrıs kültürü ve mutfağı yaşatılacak. Geleneksel Kıbrıs kahvaltısının servis edileceği bu bölümde yerli ürünlerin satışı sağlanarak, üreticilere katkı sağlanması da amaçlanıyor.

Kültür Evi’nin diğer bir bölümünde ise, sergi salonu yer alacak. Köy kadın kurslarında üretilen ürünlerin de bu bölümde sergilenmesi sağlanacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kültür Sanat Günleri İletişim Sponsoru Telsim’in Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK) Onursal Başkanı İsmail Bozkurt ile birlikte Merit Cyprus Gardens’da basın toplantısı düzenleyerek, etkinlik programı ve Kültür Evi hakkında bilgi verdi.

Basın toplantısında bazı Belediye Meclisi üyeleri de hazır bulundu.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu basın toplantısında yaptığı açıklamada, İskele Belediyesi Kültür Sanat Günleri’nin 2- 31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceğini, bir ay boyunca farklı günlerde toplam 10 etkinliğin yer alacağını kaydetti.

Sadıkoğlu, Kültür Sanat Günleri çerçevesinde özelde İskele, genelde de tüm KKTC’ye kültür sanatla harmanlanmış günler yaşatmayı amaçladıklarını kaydetti.

İskele Belediyesi Kültür Evi hakkında da bilgi veren Sadıkoğlu, projenin İskele ve bölge halkı tarafından büyük ilgi gördüğünü ve sahiplenildiğini, bir çok kişinin sahip olduğu otantik eşya ve el sanatlarını Kültür Evi’ne getirdiğini kaydetti.

Sadıkoğlu, Kültür Sanat Günleri’ne tüm halkı beklediklerini ifade etti.

TANPINAR

Kültür Sanat Günleri İletişim Sponsoru Telsim’in Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, İskele Belediyesi’nin bölgede önemli işlere imza attığını, İskele Belediyesi nezdinde bölgenin kalkınmasının ülke genelinde hissedildiğini ifade etti.

Tanpınar, İskele Belediyesinin kültür sanat etkinliklerinin ve festivalin önemli marka değeri kazandığını belirterek, Telsim grubu olarak da bu etkinliklere katkı koymaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kültür sanat çerçevesinde kültürlerin kaynaşmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Tanpınar, ülkenin son dönemde bu tür kaynaşmalara büyük ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

BOZKURT

KIBATEK Onursal Başkanı İsmail Bozkurt da, Kültür Sanat Günleri çerçevesinde 15 Mart’ta yer alacak ve bu yıl 21’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Şiir Şöleni hakkında bilgi verdi.

Bozkurt, şölene KKTC’den 4, Türkiye’den 3 ve Tataristan’dan bir şairini katılacağını kaydetti.

Şiir Şöleni’ni sadece bir gecelik şölenle geçiştirmek istemediklerini ifade eden Bozkurt, düzenledikleri liselerarası şiir yazma yarışmasının ödül törenini de bu gecede gerçekleştireceklerini kaydetti.

Dünyada 21’inci yaşına ulaşan şiir şöleni bulunmadığını anlatan Bozkurt, amaçlarının İskele’yi dünyada marka şiir kenti yapmak olduğunun altını çizdi.

Şölene KKTC’den şairlerin dönüşümlü olarak katılması prensibini benimsediklerini ifade eden Bozkurt, bu yıl şölene KKTC’den Mehmet Kansu, Bülent Fevzioğlu, İlkay Adalı ve Ceyhan Özyıldız’ın katılacağını açıkladı.

PROGRAM

İskele Belediyesi Kültür Sanat Günleri etkinlik programı şöyle:

2 Mart : Kültür Evi açılışı /saat 14.30

5 Mart: İskele Belediye Tiyatrosu “Kral Çıplak” oyunu /saat:10.00 AKM

8 Mart: Kadınlar Günü söyleşisi- İclal Aydın /saat:20.00 AKM

9 Mart: Çağdaş Türk Müzik Derneği TSM Korosu/ saat:20.00 AKM

13 Mart: İskele Belediye Korosu “70’ler Teması” /saat:20.00 AKM

15 Mart: KIBATEK VE KITED Şiir Şöleni /saat:20.00 AKM

23 Mart: İskele Belediyesi Ödüllü Fotoğraf Sergisi “İskele’de Mevsimler” / saat: 20.00 İskele kapalı düğün salonu.

27 Mart: İskele Belediye Tiyatrosu “Şerefine İnsanoğlu” /saat:20 00 AKM

29 Mart: Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu “Ejderha Tepesi”/ saat 20.00 AKM

31 Mart: İskele Belediyesi 4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği /saat 20.00 İskele çarşı merkezi.