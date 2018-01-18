İskele Arkeoloji Müzesi iki ay içinde hizmete açılacak

İskele’de yapım çalışmaları devam eden arkeoloji müzesinde incelemelerde bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hedeflerinin ülkeye modern müzecilik konusunda dünya ile eş seviyede tesisler kazandırmak ve yeni müzeler açmak olduğunu belirterek İskele Arkeoloji Müzesi’nin iki ay içinde hizmete açılacağını söyledi

Turizm ve Çevre Bakanlığı, İskele Arkeoloji Müzesi’nin iki ay içinde hizmete açılacağını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İskele’de yapım çalışmaları devam eden arkeoloji müzesinde incelemelerde bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hedeflerinin ülkeye modern müzecilik konusunda dünya ile eş seviyede tesisler kazandırmak ve yeni müzeler açmak olduğunu belirtti.



Müzenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Ataoğlu, müzenin İskele-Karpaz bölgesine açılacak olan ilk müze özelliğini taşıyacağını kaydetti.



Ülkedeki müze eksikliğinin farkında olduğunu ifade eden Ataoğlu, göreve başladıkları günden itibaren müze çalışmalarının öncelikleri olduğunu belirtti. Ataoğlu, “Müzeler ülkelerin tarihini anlatan en önemli unsurlardır” dedi.



NEOLİTİK DÖNEMDEN ROMA DÖNEMİNE KADAR BİR ÇOK ESER SERGİLENECEK



Arkeoloji müzesinde, neolitik dönemden Roma dönemine kadar olan eserlerin, ziyaretçilerin geçmişi günümüzde yaşayabileceği şekilde sergileneceğini dile getiren Ataoğlu, şöyle devam etti:



“Bütün dünyada müzeciliğin fonksiyonları, işlevi, yönetim sistemi, işleyişi, kullandığı teknolojiler, pazarlama ve tanıtım teknikleri değişti. Gelişen ve değişen bu müzecilik modelinde, ziyaretçi odaklı yaklaşıma geçildi. Biz de bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığımızla protokoller yapmamız müzelerimizi, ören yerlerimizi aynı zamanda birer eğitim ortamı olarak değerlendirmeliyiz.

Her müze aynı zamanda bir eğitim ortamıdır. Onun için müzelerimizin en öncelikli hedef kitlesini de öğrencilerimiz, gençlerimiz ve öğretmenlerimiz ve tabi ki turistlerimiz oluşturuyor.”



“HER İLÇEYE BİR MÜZE”



Ülkede pek çok medeniyetin değerli eserlerinin depolarda korunduğunu ifade eden Ataoğlu, “her ilçeye bir müze” parolası ile çalışmaya başladıklarını bu bağlamda Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’ni yenilediklerini hatırlattı.



Çalışmaları kapsamında Güzelyurt’taki tarihi Tren İstasyonu’nun amacına uygun olarak kullanılmadığını tespit ettiklerini ve kimseye mağduriyet yaşatmadan tarihi yapıyı sahiplendiklerini ifade eden Ataoğlu, “Güzelyurt Tren İstasyonu’nun restorasyon çalışmaları şu an hızlı bir şekilde devam ediyor, kısa sürede tamamlanacak ve bir müzemiz daha hayat bulacak” dedi.



Aynı şekilde Lefke Müzesi için de çalışmaları tamamladıklarını ve ihaleye çıkıldığını belirten Ataoğlu, “Oluşacak hükümet modeli ne şekilde olursa olsun bu projelerimiz hayat bulacak. Verdiğimiz sözlerin hayat bulduğunu görmek bizleri gururlandırıyor” şeklinde konuştu.



“Bizler geçmişimizden miras kalan bu eşsiz kültürel zenginlikleri ortaya çıkarma, koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğu taşımaktayız” diyen Ataoğlu, çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür etti.