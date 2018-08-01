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İncirli’de coşkulu gece

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İncirli’de coşkulu gece
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Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti “5.Uluslararası Halk Dansları Festivali” önceki akşam ikinci gününde Beyarmudu’na bağlı İncirli’de gösterilerine hız kesmeden devam etti.

Uluslararası Festivaller Birliği Üyeleri Slovakya, Kazakistan, Polonya, Türkiye, Arjantin ve KKTC’den ekiplerinden oluşan “5.Uluslararası Halk Dansları Festivali” önceki akşam İncirli’de halkla buluştu.

Çeşitli ülkelerden festivale katılan dans ekipleri İncirli’de halka sergiledikleri performansla göz doldurdular. (MHA)

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