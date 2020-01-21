İnanç varsa neler yapılabileceğini görüyoruz

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: “Eğer insan inanıyorsa, bu kadar küçük bir coğrafyada neler yapılabileceğini görmekteyiz. KKTC inancın sembolüdür ve bu sembolün yaratıcılarından bir tanesi de Dr. Suat Günsel’dir.”

Kazakistanlı resim sanatçıları Galymzhan Suyunov ile Nelli Bube’nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları iki ayrı kişisel resim sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı resim sanatçıları Galymzhan Suyunov’un “Kıbrıs’ta” isimli kişisel sergisi ile Nelli Bube’nin “Gezegenin harika sakinleri” adlı kişisel sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Açılışta konuşan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, çağımızın küreselleşen dünyasında bilgiye dayalı üretimin öneminin arttığını belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, küreselleşen ekonomide bu bilginin korunmasının büyük önem arz ettiğini söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ; “Üniversitemiz araştırmacıları tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde umblikal kord kleplenmesi, bitkisel pastil, (yaşlanmaya karşı etkili) telomeraz aktivatörü, (anti kanser etkili), tiyo antrakinon bileşiği ve mide kanseri etkeni mikrobu saptamaya yönelik geliştirilen yeni bir yöntemle ilgili toplamda 5 patent başvurusu yapıldı ve bunlardan ikisi sonuçlandı.” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Kıbrıs Modern Sanatlar Müzesi Projesi başta olmak üzere, birçok önemli projeye imza atan Günsel ailesinin her bir bireyine, tüm sanatçılarımıza, çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür eder, sanat dolu nice günler dilerim.” dedi.

Kazakistanlı sanatçı Galymzhan Suyunov ise; “Ülkenize, toprağınıza aşık oldum, burada sanatçılar için cennet kurmuşsunuz. Burada bulunduğunuz ve benimle bu anı paylaştığınız için yanımda olan herkese teşekkür etmek isterim. Kurucu rektör Dr. Suat Günsel’e şükranlarımı sunar, uzun ömürler ve sağlıklı bir yaşam dilerim” dedi.

Bir diğer Kazakistanlı sanatçı Nelli Bube ise, bu serginin kendisinin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı üçüncü sergisi olduğunun altını çizerek; “Kıbrıs’a her gelişim benim için büyük bir mutluluk ve kendimi geliştirmek için yeni bir fırsat oldu. Her sergi, Tanrı, evren, ülkem ve kendim karşısında bir sınav gibi. Bu serginin ana konusu ekoloji, flora ve faunayı koruma sorunları. Eserlerimde plastik yapısı değişik olan hayvanları yansıtmaya çalıştım ve ne kadar başardığımı değerlendiren siz olacaksınız. Ekolojiye karşı tutumum, doğanın gücüne, Tanrı’ya, ruhum ve vicdanıma karşı bir tür rapordur. Umarım ki doğayı sevmemiz ve korumamız gerektiği eserlerimde bir kez daha hatırlatacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi yönetimine davet ve ilgi için teşekkür etmek isterim. 2019 yılı hep gördüm ki dünyanın farklı köşelerinden gelen sanatçılar tüm sınırları kaldırıp, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için birlikte yaşadılar, çalıştılar ve ürettiler. Bu bizim için çok değerli ve gereklidir. Umut ediyorum ki bu hep böyle devam eder.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında şöyle dedi:

“Bu kadar hızlı bir gelişim sağlayıp, dünyanın birçok yerinden sanatçıyı bir araya getirip, hizmet edebileceğimizi kim düşünebilirdi ki? Ama belli ki Anadolu’dan gelen ırkımız bu toprakları sadece bize ait olarak görmediler bu toprakları geliştirip imar etmenin sadece insanları barındırmak demek olmadığını gösterdiler. Burada bir topluluğun oluşturabileceği kurum olan devleti kurduk ve devlet insansız olmazdı, devlet sanatsız olmazdı, devlet özel girişimcisiz olmazdı ve bu devlet bu devleti seven, bu toprakları geleceğe en iyi şekilde hazırlayan, dünyadaki en gelişmiş devletler seviyesine çıkarmaya gönül vermiş insanlar sayesinde bugünlere gelebildi. Bu çerçevede ilerlemeye devam ediliyor. Bir araba markası olarak ve tüm dünya sanatçılarının bir araya getirildiği bir müze ile yeni bir adım atılmaktadır. Bu büyük müze bütün dünya insanlığının hizmetine sunulmakta, bizi de çok onurlandırmaktadır. Biraz önce sanatçılarımız gerçekten bir bayram havası içerisinde, sanatçılar için bir cennet ortamından bahsetmekteydi. Cennet zaten sanatçısız olmazdı. Cennetin eksik tarafı sizlerdiniz ve şu an sizler de buradasınız. Cennetimizi birlikte yaratıp birlikte geliştiriyoruz. Tüm dünya insanına açıktır ve buradaki bilgi birikimi de tüm dünya insanına ulaşacaktır. Kıbrıs olarak bu büyük adımlarda en üst seviyede olduğumuza inanıyorum. Öğrenciler, hocalar, büyük bir topluluk, burada bir etkileşim içerisindedir. Eğer insan inanıyorsa, bu kadar küçük bir coğrafyada neler yapılabileceğini görmekteyiz. KKTC inancın sembolüdür ve bu sembolün yaratıcılarından bir tanesi de Dr. Suat Günsel’dir.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından Kazakistanlı sanatçılar Galymzhan Suyunov ile Nelli Bube’ye uluslararası resim sanatçılarına verilen Uluğ Beğ ödülü takdim edildi. Ardından sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler, 31 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.