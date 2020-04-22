İlseven, koronavirüsle mücadeleyi figüratif dokunuşlar ile tuvale yansıttı

Akademisyen-Sanatçı Doç.Dr.Serkan İlseven, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kovid-19’a karşı mücadeleyi figüratif dokunuşlar ile tuvale yansıttı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte, insanların uzun bir süredir karantina altında yaşamları sürdürmeleri sanatçıları durdurmaya yetmedi ve koronavirüse karşı verilen mücadeleye destek vermek için eserlerini sanatseverlerle paylaşmayı sürdürüyorlar.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgide, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyesi ve sanatçı Doç.Dr. Serkan İlseven, kovid-19'un bu dönem eserlerine kasvet ve yeis olarak yansımasının çok doğal olduğunu, figüratif dokunuşlar soyut tuvallerde gözün alışık olmadığı formlar, espas anlayışlar, renk ve ışık lekeleri , özellikle aykırı derin çizgile le gidermeye çalıştığını belirtti.

Serkan İlseven; "Sanatcıların yaşantısında stabil yaşam diye bir yaşam mümkün olmadı"

Sanatçı Serkan İlseven ; "Hangi sanat dalında üretim yaparsa yapsın bir sanatçının boş durması mümkün değil. Sanatçıların yaşantısında stabil yaşam diye bir yaşam mümkün olmadı, olamaz. Corona virüsten kaynaklı karantina günlerinde diğer sanatçılar gibi bende çoğunlukla yazarak ve çizerek günlerimi evde geçiriyorum. Diğer sanatcı arkadaşlar gibi ben de koronavirüs salgınının yol açtığı bu yeisten etkilendim. Sürekli evimde ve atölyemde vakit geçirdim. Sivil toplum örgütlerinin yardım çalışmalarına olabildiğince katılarak bu salgının insanımızı nasıl etkilediğini yakından görme fırsatı buldum.

"Bu dönemin eserlerimiz üzerinde büyük bir etkisi olacak"

Bugüne kadar Eserlerimde ağırlıklı olarak toplumsal olayları ele almış, en son sergilerimi de göç teması üzerine kurgulamıştım. Yıllarca savaşın, göç ve göç olayının sosyo ekonomik yapı içerisindeki yerini yazmış ve çizmiştim. Bu dönemde gettolara sıkışmış Kıbrıs Türk halkının sıkıntılarını kamp hayatını ve yer değiştirmelerini resmetmiştim. Yaşadığımız bu günler de yine bir dejavu ile yine dar bölgelerde sosyal hayatın sekteye uğradığı umutların tükendiği günleri resmetmek durumundayız. Görünen o ki Bu dönemin eserlerimiz üzerinde büyük bir etkisi olacak. Sıkıntılı sürecin bu dönem eserlerime kasvet ve yeis olarak yansıması çok doğal ama bu kasveti ve yeisi minimize edecek Figüratif dokunuşlar soyut tuvallerimde gözün alışık olmadığı formlar, espas anlayışlar, renk ve ışık lekeleri ama özellikle aykırı derin çizgile le gidermeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

Serkan İlseven kimdir?

Doç. Dr Serkan İlseven 17 Şubat 1966 Kıbrıs Baf doğumludur. İlköğrenimini Kıbrıs Baf. Orta öğrenimini Lapta’da tamamladıktan sonra, 1989 da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Coğrafya bölümünden mezun oldu. 1990 yılından 2009 yılına kadar KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çeşitli liselerde öğretmen ve idareci olarak, 2009-2019 yılları arasında KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde İdari mali teknik ve parlamenter Hizmetler müdürü olarak görev yaptı. Halen KKTC cumhuriyet Meclisi’nde Danışman olarak görevini sürdürmektedir. 2009 yılında Fiziki Coğrafya ana bilim dalında yüksek lisans, 2014 te Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, Çevre Eğitimi ve Yönetimi anabilim dalında, Kıbrıs’ın Vejetasyon Coğrafyası Eğitim ve Yönetimi Konusunda Doktorasını tamamladı. 2019 yılında Doçent ünvanını aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği, Çevre eğitimi ve yönetimi ana bilim dallarında ders veren İlseven’in Kıbrıs Coğrafyası, Kuzey Kıbrıs’ın Orman ve Park ağaçları, Kıbrıs’ın Beşeri Ekonomik ve siyasi Coğrafyası, Kıbrıs Orkideleri. Vejetasyon Coğrafyasının İlkeleri adlı yayınlanmış kitapları vardır. Onlarca uluslararası makalesi uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Serkan ilseven Profesyone lolarak ressamlık da yapmaktadır. 1980 yılların başında Ressam (Merhum) Alper Özkemal’dan resim dersleri alarak başladığı resim serüvenine 8 Kişisel sergi, Yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce karma sergi sığdırmıştır. Yurt içi ve yurt dışında özel kolleksiyonlarda resimleri bulunan serkan ilseven 1998 yılında XIII. Devlet Resim heykel Sergisi Ödülünü, 2000 yılında da PGM ödülünü kazanmıştır.

2002 yılında TURKSOY Ressamlar Buluşması (Mersin), 2004 yılında ise Uluslararası Sanat Günlerinde (İzmir) KKTC’yi temsilen bulunmuştur.

Gülcan ilseven ile evli Polen ve Dolin adlı iki kızı vardır.